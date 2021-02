(di Federico Navarro) – La società di sviluppo di fonti di energia sostenibile VivoPower International sarà “Official Battery Technology Partner” del Tottenham Hotspur (EPL) fino al termine della stagione 2021/2022.

Secondo quanto riporta Sportbusiness l'accordo sarà diviso in due parti: un conguaglio economico per la sponsorizzazione del brand e la fornitura di attrezzature per lo stadio e il centro d'allenamento.

Il ramo legato al marketing permetterà al marchio VivoPower di essere visibile sui cartelloni pubblicitari all’interno dello stadio durante le partite casalinghe, oltre che sui canali ufficiali del club per aumentarne la visibilità e sostenerne le iniziative raggiungendo una copertura mediatica globale.

Per quanto concerne l’attrezzatura VivoPower sarà il fornitore dell’energia necessaria ad alimentare lo stadio degli Spurs, al pari del centro di allenamento, dove saranno installati pannelli solari e altri sistemi in grado di creare energia eco-sostenibile.

L’azienda inoltre intraprenderà a breve un’analisi accurata delle infrastrutture del club, in modo tale da raggiungere il prima possibile il traguardo di trasformare la società londinese in un business ad emissione zero di anidride carbonica.

“Stiamo lavorando per diminuire al massimo l’impatto ambientale di tutte le nostre attività – ha dichiarato il direttore esecutivo del club, Donna-Maria Cullen – ma con questa sponsorizzazione (la prima di questo tipo nel mondo del calcio) vogliamo anche mettere in luce il problema legato al cambiamento climatico, sostenendo la campagna portata avanti in questo senso da VivoPower. Questa partnership dimostra tutto l’impegno e l’attenzione del club verso un tema così importante a livello globale“.

Il Tottenham prosegue così nel suo sviluppo eco-friendly, dopo essere stato premiato recentemente come il club più “green” della Premier League in seguito ad uno studio condotto dalla BBC Sport.