Lay’s diventa Official Sponsor della FIFA World Cup 2026 e della FIFA Women’s World Cup 2027

Frito-Lay eleva a livello globale il suo ruolo di Regional Supporter durante la FIFA World Cup Qatar 2022 e di Tournament Supporter alla FIFA Women’s World Cup 2023.

In qualità di Official Sponsor, Lay’s, insieme a un iconico portfolio di brand food come Doritos, Cheetos e Quaker, avvicinerà ancora di più i tifosi alla competizione promuovendo esperienze esclusive, merchandising, attivazioni per i consumatori e molto altro ancora.

«La partnership con FIFA rappresenta una pietra miliare per noi e la nostra ambizione di inserire Lay’s e tutto il nostro portfolio di brand food in maniera ancora più incisiva nella cultura del calcio» ha dichiarato Jane Wakely, Chief Consumer and Marketing Officer and Chief Growth Officer, International Foods – Lay’s. «Il calcio è una delle più grandi passioni a livello mondiale e questa storica partnership ci permette di unire l’emozione e la portata della FIFA World Cup 26 e della FIFA Women’s World Cup 2027 con la gioia e il divertimento che contraddistinguono i nostri iconici brand».

Gianni Infantino, Presidente di FIFA, ha aggiunto: «Siamo lieti di estendere questa partnership con Lay’s e di rafforzare la nostra collaborazione mentre ci avviamo verso un periodo estremamente importante per FIFA e l’intera comunità calcistica. Dopo aver partecipato all’ultima FIFA World Cup e FIFA Women’s World Cup, siamo orgogliosi che Lay’s ci abbia dato fiducia e abbia condiviso la nostra visione e le nostre idee per lo sviluppo del calcio a livello globale e si sia unita a noi in questo viaggio verso il futuro. Insieme, creeremo esperienze speciali per i tifosi di tutto il mondo».

La FIFA World Cup 26 sarà la prima edizione con 48 squadre e la prima a essere ospitata da 3 paesi – Canada, Messico e Stati Uniti – mentre la FIFA Women’s World Cup si terrà per la prima volta in Sud America nel 2027. Lay’s si unisce all’entusiasmo intrinseco di questi due tornei destinati a entrare nella storia premiando gli appassionati di calcio in modi nuovi e inaspettati. Nel 2026 il brand aprirà nuove strade introducendo il premio “Fan of the Match” che in ogni partita darà visibilità e offrirà esperienze uniche ai fan sugli spalti che, con la loro energia e passione, animano il gioco del calcio.

Inoltre, in vista della FIFA World Cup 26 e della FIFA Women’s World Cup 2027, Lay’s, insieme all’intero portfolio di brand food, coinvolgerà i tifosi su scala globale attraverso promozioni in-store e digitali. I brand saranno anche presenti su ogni campo da gioco durante ogni partita per mezzo di led a bordo campo e backdrop per conferenze stampa. Non mancheranno esperienze coinvolgenti anche nelle diverse città ospitanti all’interno delle fan zone ufficiali FIFA.

«Diventare sponsor regionale di FIFA nel 2022 è stato un momento storico per Frito-Lay e siamo incredibilmente orgogliosi di aver gettato le basi per il prossimo passo: rendere questa partnership globale» ha dichiarato Steven Williams, CEO di Frito-Lay e Quaker North America. «Il brand Lay’s ormai da tempo unisce i tifosi attraverso l’amore condiviso per il calcio e non vediamo l’ora di creare momenti ancora più iconici mentre continuiamo a unire e ispirare i tifosi della FIFA World Cup e della FIFA Women’s World Cup in tutto il mondo attraverso i nostri brand».

Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA, ha aggiunto: «È stato straordinario veder crescere il ruolo di Frito-Lay come partner di FIFA e siamo entusiasti della direzione che questa collaborazione ha preso, assumendo ora una dimensione davvero globale. La FIFA World Cup e la FIFA Women’s World Cup saranno più grandi che mai e Lay’s sarà parte essenziale di come i tifosi di tutto il mondo vivranno e godranno del gioco».

Lay’s, oltre alla sua eredità consolidata con FIFA, ha anche guidato importanti iniziative che hanno definito la cultura calcistica. Tra queste, la partnership con UEFA Champions League, di cui èdal 2015, all’interno della quale ha lanciato la piattaforma, creando nel 2024 momenti virali con mega-star come David Beckham e Thierry Henry, protagonisti a San Siro di un’attivazione per i 75mila tifosi in festa per il match