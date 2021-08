Parma calcio 1913 annuncia due partner di maglia: Canovi Coperture (sleeve sponsor) ed Ego Airways (back sponsor)

La società Parma Calcio 1913 ha ufficializzato il raggiungimento di due importanti accordi per la stagione 2021/22. Si tratta delle partnership con Canovi Coperture e EGO Airways che saranno rispettivamente “Sleeve Sponsor” e “Back Sponsor” delle maglie e del materiale training e tempo libero della prima squadra maschile. Entrambi debutteranno nella amichevole di stasera contro l’Inter.

Per Canovi Coperture si tratta di una prosecuzione dell’accordo, in quanto l’azienda modenese per il terzo anno consecutivo sarà Sleeve Sponsor del club crociato. Una partnership nata già da diversi anni, nel 2016, durante i quali Canovi Coperture ha eseguito diversi interventi presso le strutture del club, diventando parallelamente prima Back Sponsor del settore giovanile e femminile e poi Sleeve Sponsor sulle maglie della prima squadra maschile nella stagione 2019/20. Nata nel 1992, Canovi Coperture è un’azienda che opera in tutta Italia ed è specializzata nel rifacimento di coperture, servizi di lattoneria e impermeabilizzazioni, affermatasi nel corso degli anni anche in altri settori edili come la fondamentale bonifica dall’amianto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, fino ai rivestimenti di facciata.

La novità è invece rappresentata da EGO Airways, che oltre ad essere Back Sponsor sulle maglie, sul materiale training e tempo libero della prima squadra maschile, sarà anche partner di volo del club. Una collaborazione, quella tra Parma Calcio ed EGO Airways, basata su ambizioni di crescita comuni e sulla condivisione di valori come inclusività, innovazione e tecnologia. Nata il 29 luglio 2019, EGO Airways è una compagnia aerea di proprietà interamente italiana, che opera con aeromobili Embraer 190. I valori di riferimento che tracciano le linee guida del modello di business: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività.

Jaap Kalma, Managing Director Corporate del Parma Calcio 1913, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco partner importanti, che condividono i nostri valori, sono desiderosi di sposare il nostro progetto e di essere al nostro fianco. Negli annunci di oggi c’è un partner che continua il cammino con noi per il sesto anno, Canovi Coperture, e che conosce la forza e la solidità del Parma Calcio, ma anche un nuovo compagno di viaggio come EGO Airways, un’azienda in forte crescita nel mondo del trasporto aereo. Siamo convinti che per tutti sarà una stagione ricca di soddisfazioni“

Antonio Carboni, Amministratore Unico di Canovi Coperture, ha così commentato: “Il fatto che continui per la settima stagione consecutiva una partnership così prestigiosa come quella con Parma Calcio 1913 ci onora e inorgoglisce. Il rapporto tra noi e il Parma è sempre andato al di là di una semplice sponsorizzazione, strutturandosi su più livelli e su una visione condivisa di obbiettivi e traguardi. Siamo certi che in questa stagione potremo tornare a vivere insieme le gioie e le emozioni che hanno caratterizzato il nostro percorso insieme”

Il Comandante Antonini, Chief Operating Officer di EGO Airways ha dichiarato: “Questo è il più importante accordo di sponsorizzazione siglato da EGO Airways e siamo estremamente orgogliosi di iniziare una collaborazione così stretta con il Parma Calcio. Ritrovare il calore dei tifosi di tutte le età ci restituisce quelle emozioni uniche che ritroviamo ogni giorno accogliendo a bordo i nostri passeggeri”.