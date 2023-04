Parla italiano la 76ima edizione del GP Liberazione (2023)

Il “Mondiale di Primavera” Under 23 ha decretato il suo trionfatore: Alessandro Romele, non ancora ventenne, regala alla Colpack Ballan Csb l’ennesima vittoria di un 2023 alla riscossa. Il fresco vincitore della Coppa Zappi si ripete a Roma coronando 130 chilometri in fuga in un gruppo sempre più scremato, fino al successo finale in un appassionante duello col danese Gustav Wang (Restaurant Suri Carl Ras). Completa il podio Alessandro Pinarello(Green Project Bardiani Csf Faizanè). L’azione di giornata prende corpo nel secondo dei 23 giri del circuito di Caracalla: si avvantaggiano Foldager, Romele, Hansen, Wang, Bonelli e Moro. Quest’ultimo desiste ben presto e nelle tornate successive si aggiungono al manipolo De Pretto, Martinelli, Ermakov, Pezzo Rosola, Weiss, Butteroni, Rizza, Glivar e Turk. Una fuga nutrita che viaggia a quasi 45 km/h. Al quartultimo giro, di quei 14 battistrada ne rimangono solo due: Romele e Wang. Gli ultimi venti chilometri di corsa sono una lunga pedalata “di coppia” fino all’arrivo finale. Sul rettifilo di Largo Cavalieri di Colombo è il campione d’Italia juniores 2021 ad avere lo spunto vincente, riportando l’Italia in cima all’albo d’oro della storica manifestazione capitolina dopo il successo tedesco di Uhlig dell’anno scorso. Alle loro spalle, spazio per l’allungo di Pinarello che taglia il traguardo in solitaria per un buon terzo posto.