Il PIF guarda al calcio belga. Occhi puntati sul KV Oostende (Jupiler League)

(di Marcel Andrè Vulpis) – Dopo il Newcastle United (EPL) adesso il PIF (Public Investment Fund – fondo sovrano saudita) punta ad acquisire un nuovo club di calcio professionistico. L’opportunità, secondo quanto riporta il portale sportivo americano “The Athletic“, potrebbe essere l’acquisizione del pacchetto di controllo del KV Oostende (16ima su 18 ad appena un punto dal KAS Eupen – nella foto in primo piano il logo societario), club della Jupiler League belga (l’equivalente della Serie A italiana). La squadra, in questo momento, è nella parte bassa della classifica e rischia anche la retrocessione in seconda divisione.

Attualmente di proprietà di Pacific Media Group (PMG)* (accostato la scorsa estate anche all’acquisizione del brand Hellas Verona), è entrata nell’orbita d’interesse dei sauditi, che, nel medio-lungo periodo, puntano a replicare il modello di “City Football Group”, holding calcistica, che ha. tra i suoi asset primari. il Manchester City. L’offerta economica per il 100% del KV Oostende potrebbe superare i 10 milioni di euro (un importo significativo per un club belga non di 1a fascia).

Una comunità importante soprattutto a livello di potenzialità territoriali. Ostenda infatti è una città portuale belga di oltre 70mila abitanti, situata nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali e affacciata sul Mare del Nord. Il territorio comunale comprende l’omonima città e tre sobborghi minori, annessi successivamente all’istituzione del comune: nello specifico Mariakerke, Stene e Zandvoorde.