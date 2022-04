Paris FC nel mirino dei marchi di scommesse. Debutta VBet sulla maglia dei transalpini

L’industria delle scommesse sportive non investe esclusivamente sui top club. In molti casi infatti è a supporto di piccole/medie squadre in tutta Europa, puntando a coinvolgere soprattutto i bacini di utenza più caldi. E’ il caso, ad esempio, del Paris Football Club, seconda squadra della capitale francese, che ha firmato, nelle ultime settimane, un contratto di sponsorizzazione con Vbet. Quest’ultima realtà ha acquisito i diritti di “official betting partner” della squadra parigina (fino al termine della stagione 2022/23).

Secondo quanto previsto la società di scommesse armena avrà il logo aziendale esposto in posizioni di rilievo allo stade Charléty (impianto casalingo del Paris FC) e sulle divise della squadre maschili e femminili.

Il team maschile, ad esempio è, al momento, al 3° posto della Ligue2 (l’equivalente della Serie B transalpina), in lotta per la promozione nella massima divisione. Nello specifico il Paris FC è a 56 punti, superato solo dal Tolosa a 66 (leader provvisorio) e dall’Ajaccio a 58. La squadra femminile è anch’essa in 3a posizione nella “D1 Arkema” (Division 1 Féminine). Proprio in questo finale di stagione, si sta giocando l’accesso alla Uefa Champions League (stagione 2022/23) insieme al PSG e all’Olympique Lyonnais féminine.

Questa sponsorizzazione di maglia non è la prima collaborazione nel calcio nel segno di Vbet. La società di scommesse, infatti, aveva già sponsorizzato l’Arsenal, club di Premier League (nel 2009) e l’AS Monaco nella Ligue1 (nel 2020). Adesso il ritorno a sostegno del club parigino, che, nei prossimi tre anni, ha deciso di programmare in modo innovativo per entrare nel “salotto buono” del calcio francese.