Parigi2024: Esselunga debutta con il testimonial Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana uomini

Da alcuni giorni è on air la campagna studiata dall’agenzia pubblicitaria Armando Testa per Esselunga, uno dei partner principali di “ItaliaTeam” e del CONI. A Parigi2024 gli Azzurri in gara saranno ben 403, un numero record anche rispetto a Tokyo2021 quando fu superato il tetto dei 380 atleti.

Esselunga (colosso della GDO italiana, fondata nel 1957 dall’imprenditore Bernardo Caprotti) oltre ad essere partner olimpico dell’“Italia Team” è anche offiicial supplier di Casa Italia a Parigi 2024, progetto di hospitality nato nel lontano 1992 a Barcellona (quando era soltanto una area ristorativa per dirigenti e atleti azzurri).

Nelle affissioni si è scelto di percorrere una strada grafica e fotografica in cui il logo stesso di Esselunga sfuma nei 5 colori che rappresentano i continenti (come nei 5 cerchi del Comitato Internazionale Olimpico) e sottolineano lo spirito di fratellanza storicamente intrinseco nella manifestazione.

Sovrapposto al logo, in ogni soggetto, un atleta colto al culmine della sua performance – Nicolò Martinenghi (appunto fresco oro nei 100 rana uomini a Parigi – nella immagine sopra), Mattia Furlani (atletica leggera) e Paola Egonu (volly femminile) – tutti appartenenti all’Italia Team. La loro immagine è virata in azzurro proprio per esaltare l’appartenenza italiana.

Questa stessa creatività è stata adattata anche ai graphic spot e ai contenuti che verranno trasmessi a Casa Italia dove va a creare un ambiente immersivo a 360°.

In stampa il linguaggio è invece quello più tradizionale di Esselunga: un radicchio diventa un fuoco che arde per simboleggiare le emozioni che gli Azzurri sanno accendere in tutti noi. La campagna è on air dal 26 luglio e la pianificazione media è a cura di Media Italia.