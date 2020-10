Parigi 2024, arriva la fibra di Orange: accordo da 144 milioni di euro

Dopo gli investimenti annunciati dal governo francese, il Comitato per Parigi2024 il 2 ottobre ha concluso anche il contratto con la compagnia di telecomunicazioni “Orange”, che saràpremium partner e official supplier dei Giochi. La società sarà infatti incaricata di fornire internet a banda ultra-larga alle infrastrutture olimpiche e paralimpiche in costruzione per supportare al meglio le attività online di coordinamento e di sicurezza. I lavori vedranno come primo obiettivo quello di cablare il comitato olimpico, in costruzione a Saint-Denis.

A dare la notizia di questa partnership è “Sport Business” che ha svelato inoltre le cifre del contratto ormai siglato fra il comitato olimpico francese e Orange. Sono infatti 144 i milioni di euro che la società di telecomunicazioni francese investirà nel progetto. Orange, fondata nel 1988 col nome “France Télécom”, ha già collaborato con l’UEFA, in occasione dei campionati europei del 2016, col “Tour de France” e con il torneo di tennis “Roland Garros”.

Tony Estanguet, commissario per l’organizzazione di Parigi2024 ha dichiarato: “La connettività deve essere impeccabile, in modo che gli appassionati possano godersi l’evento e condividere il proprio entusiasmo con gli altri. Siamo convinti che Orange sarà un ottimo partner per affrontare questa sfida e creare questo legame”.

Per gestire al meglio questa sfida, Orange verrà affiancata da “Atos”, già responsabile della cyber-sicurezza del Comitato Olimpico Internazionale e dei giochi olimpici di Tokyo, posticipati per l’anno prossimo. “Orange” è finora il 3° sponsor annunciato per Parigi 2024, insieme a “BPCE” (gruppo bancario francese) e alla società di forniture energetiche “EDF”.