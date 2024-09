Para Powerlifting: Emanuela Romano (FIPE) chiude la sua avventura paralimpica al 6° posto

Bella gara di Emanuela Romano, l’azzurra a cui è spettato oggi pomeriggio l’esordio italiano del Para Powerlifting: la napoletana classe ’90 ha chiuso la sua gara nella categoria fino a 55 kg al 6° posto, dopo due alzate valide a 92 e poi a 94 kg. Emanuela ha voluto anche tentare il suo record personale, provando 99 kg in terza prova, tirati su ma non in maniera riconosciuta ‘valida’ per la giuria. L’oro è andato all’egiziana Ahmed con 121 kg, argento per la turca Duman con 113 kg, bronzo per la thailandese Kraratpet con 108 kg.

Domani è il giorno di Donato Telesca.

L’Azzurro è pronto per la pedana paralimpica di Parigi per la sua gara in programma alle ore 12.00 nella categoria fino a 72 kg. Riflettori puntati sul 25enne lucano che arriva a questo appuntamento da ViceCampione del Mondo e con il 2° posto nella ranking a cinque cerchi, con i 216 kg sollevati alla World Cup di Tbilisi, in Georgia, il 22 giugno scorso. Davanti a lui solo il campione del mondo e campione olimpico in carica, il malese Bonnie Bunyau Gustin. Per Donato, che pochi mesi fa è entrato nel corpo delle Fiamme Oro, si tratta della seconda paralimpiade dopo quella di Tokyo, dove aveva gareggiato nella categoria fino a 80 kg chiudendo al 6° posto.

FIPE Power Mag (speciale Parigi 2024)

Domani mattina alle ore 9.00 speciale FIPE Power Mag! Claudio Cavosi avrà ospite il Direttore Tecnico Sandro Boraschi con il quale ripercorreremo la gara di Emanuela Romano, con uno sguardo alla gara di Donato Telesca.

Le dichiarazioni

Emanuela Romano

Mi sono sentita bene già dalla prima alzata e sono andata in crescendo. Peccato per la terza alzata, che ho chiuso ma non è stata data valida. Va bene così, sono molto contenta di com’è andata. È stata un’esperienza stupenda da ogni punto di vista, il mood delle paralimpiadi è pazzesco, dà una spinta emotiva straordinaria. Ringrazio tantissimo i miei genitori e i miei nipoti che erano in tribuna, che sono venuti per sostenermi così come hanno fatto nei tre anni di questo percorso che mi ha portato fino a qui. Sono orgogliosa di questo 6° posto.

Sandro Boraschi – DT Nazionale Paralimpica

Siamo soddisfatti sia per l’atteggiamento di Emanuela, sia per le scelte tattiche di gara che sono andate come previsto. Noi avevamo messo nel mirino la nostra avversaria diretta, la vietnamita Chau, abbiamo fatto la gara su di lei e direi che più di così non si poteva fare. Bravissima Emanuela.

Con Donato ci presentiamo con la 2° misura del ranking paralimpico: lui sta benissimo ed è cosciente del suo grado di preparazione, poi sarà la panca a decidere. Noi andiamo sereni. Faremo la gara sulla base di chi sta dietro di noi, perché Gustin, se sta bene, ha un massimale di 231 kg, detiene il record del mondo ed è fuori dalla nostra portata. Quindi terremo d’occhio il cinese Hu e l’uzbeco Jamilov, che sono sempre rimasti alle nostre spalle in classifica ma provengono da Paesi che spesso fanno delle sorprese nelle gare decisive. Poi, in terza prova, potremmo anche provare a insediare il malese, se lui non dovesse essere in giornata. Vedremo l’andamento della gara.

Filippo Piegari – Tecnico Nazionale Paralimpica

È stata una bellissima gara, che Manu ha affrontato benissimo. Era molto più sicura e convinta dei propri mezzi rispetto al solito. La scelta è stata quella di mettere la prima alzata sicura, proprio per entrare in gara; poi molto bello è stato l’atteggiamento della Manu di andare a lottare con la vietnamita e di fare il tutto per tutto in terza prova. Purtroppo è stata nulla ma sono contento perché è stata una bellissima gara

Donato Telesca

Finalmente scendo in pedana in questa magica Paralimpiade di Parigi. E’ quello che desideravo da tanto tempo. Sarà sicuramente una gara combattuta ma quel che è certo è che io darò il meglio di me per valorizzare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni con i Tecnici, la Federazione, le Fiamme Oro e le persone che mi sono state vicine.