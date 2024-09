Marketing: Milan e Inter in esclusiva su eFootball (Konami)

Il brand Konami ha annunciato “che la stagione 2024-25 vedrà la completa esclusività per due dei più grandi club calcistici italiani: AC Milan e FC Inter. eFootball sarà l’unico videogioco di simulazione calcistica a presentare il marchio dei due club portando avanti le già avviate collaborazioni, che vedono Konami anche partner per le tenute di allenamento di entrambe le squadre. Questi rinnovi rappresentano l’evoluzione delle partnership inaugurate a luglio 2022, con i rossoneri e i nerazzurri che ora si uniscono ad Atalanta BC e a S.S.Lazio nel novero delle partnership esclusive di Konami in Italia. Con 39 scudetti e 10 titoli europei in totale, e con entrambe le squadre pronte a competere nella prima competizione europea 2024-25″.

“eFootball” è il rebranding della popolare serie calcistica di Konami “PES”. Il cambiamento ha segnato un forte passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula “free-to-play” su tutti i dispositivi compatibili. (fonte: Konami)