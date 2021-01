Paolo Dal Pino rieletto Presidente della Lega calcio Serie A

Rieletto presidente della Lega di serie A durante l’assemblea elettiva di Milano ottenendo 14 voti alla 2a votazione. Dal Pino si è riservato di accettare la nomina nel giro di qualche giorno. Luigi De Siervo è stato confermato amministratore delegato con 15 voti dopo la prima votazione.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i 4 consiglieri di Lega: Tommaso Giulini (presidente Cagliari), Luca Percassi (AD Atalanta), Paolo Scaroni (presidente Milan) e Maurizio Setti (presidente Verona).

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’AD dell’Inter Beppe Marotta sono stati eletti come consiglieri federali.

Eletti anche 5 membri della media company: si tratta di Andrea Agnelli (Juventus), Stefano Campoccia (Udinese), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Claudio Fenucci (Bologna), Guido Fienga (Roma). Per il sesto posto è previsto un ballottaggio in occasione della prossima assemblea tra Gianluca Vidal (Sampdoria) e Giovanni Carnevali (US Sassuolo).