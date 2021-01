La 36ima edizione dell’America’s Cup su Sky Sport

La 36ima edizione interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. Sky Sport America’s Cup sarà attivo fino al 24 marzo sul canale 205.

Programma stravolto dopo l’incidente occorso settimana scorsa alla statunitense American Magic, mentre era in gara con Luna Rossa. Incidente che ha portato la vela americana a dover abbandonare definitivamente il Round Robin, con ritorno in acqua direttamente nelle semifinali di settimana prossima.

Saranno, dunque, due le giornate di regata della seconda fase dei Round Robin, rispetto alle tre previste dal programma originario, e in gara ci sarà l’italiana Luna Rossa Prada Pirelli e la britannica Ineos Team UK, che si giocheranno l’accesso diretto alla finale della Prada Cup. Ineos UK guida attualmente la classifica con 4 punti e le basterà vincere una delle due regate per andare in finale, Luna Rossa costretta a vincerle entrambe.

Sulle acque del golfo di Hauraki, a Aukland, si tornerà a regatare nella notte tra domani e sabato e, poi, nella notte tra sabato e domenica, in diretta a partire dalle ore 3 su Sky Sport America’s Cup e anche Sky Sport Uno (inizio regate alle 4). In caso di vittoria dei britannici già nella prima gara, i due equipaggi potrebbero anche accordarsi per non gareggiare nella seconda.

Inoltre, le due imbarcazioni saranno, comunque, in acqua per il loro Round Robin contro American Magic, in una specie di gara fantasma (“ghost race”) in programma alla fine delle due prove e che durerà giusto il tempo per assegnare i punti in palio a Luna Rossa e Ineos.

Telecronaca affidata a Guido Meda, affiancato nel commento dalla velista Flavia Tartaglini, specialista della tavola a vela RS-X, con un bronzo europeo in carriera e che vanta partecipazioni a una Olimpiade e ai Giochi del Mediterraneo, e da Roberto Ferrarese, due olimpiadi alle spalle e tre partecipazioni alla Coppa America, due da velista e una da coach.

La Prada Cup ha il compito di determinare il “Challenger”, ovvero lo sfidante alla Coppa America che regaterà contro Team New Zealand dal 6 al 21 marzo 2021, per aggiudicarsi la “Auld Mug”, la “Vecchia Brocca”, nata nel lontano 1851.

Intanto, prosegue la programmazione 24 ore su 24 del canale dedicato all’evento neozelandese, Sky Sport America’s Cup.

Tanti i contenuti da seguire sul canale 205, per immergersi appieno nella competizione e per comprendere al meglio il mondo della vela: dalle dirette notturne di tutte delle gare, alle differite nel corso della giornata per chi non avrà avuto la possibilità di seguirle live; ma anche speciali, film storici, magazine, tutte le news dal campo di regata, eventi e “I Signori della vela”, che questa settimana ha per protagonista l’ex velista Patrizio Bertelli, attuale Amministratore Delegato del gruppo Prada e patron di Luna Rossa. Primo appuntamento domani,venerdì 22 gennaio, alle ore 20.

Inoltre, uno spazio di approfondimento accompagna ciascuna giornata, per fare il punto della situazione gara dopo gara, con un occhio particolare alle performance del team italiano presente in Nuova Zelanda, Luna Rossa Prada Pirelli. Conduzione affidata a Eleonora Cottarelli. Il tutto a partire dalle ore 11 su Sky Sport 24, con riproposizioni alle 12 e alle 17 su Sky Sport America’s Cup.