Pallacanestro Reggiana vestirà Macron nel 2021/22

La presenza di Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear, nella serie A di basket si rafforza ulteriormente grazie all’accordo di partnership tecnica con la Pallacanestro Reggiana, società di Reggio Emilia che vanta nel proprio palmares una Supercoppa Italiana e il successo della EuroChallenge 2013-2014. Il Macron Hero caratterizzerà le maglie del team emiliano per le prossime 5 stagioni, a partire dal 2021-2022.

Nata nel 1974, la Pallacanestro Reggiana ottiene la sua prima promozione in serie A nel 1982 e due anni dopo raggiunge la serie A1. Gli anni ’80 sono caratterizzati dalla presenza di grandi campioni del calibro di Bob Morse, Roosevelt Bouie, Pino Brumatti, Piero Montecchi, Joe Bryant, padre del compianto Kobe che nelle stagioni 1989-1990 e 1990-1991 ha giocato nel settore giovanile biancorosso. Agli inizi degli anni ’90 a Reggio Emilia arriva Mike Mitchell, stella NBA, che si fermerà per sette stagioni stabilendo il record, tuttora imbattuto, di presenze e punti. Negli ultimi dieci anni la squadra emiliana è sempre stata tra le protagoniste del massimo campionato italiano disputando due finali scudetto consecutive (2015 e 2016) e rafforzando la sua presenza in Europa con le partecipazioni sia in Eurochallenge (vinta nel 2014), che in Eurocup (conquistando le semifinali nel 2018) che, nel corso dell’ultima stagione, in Fiba Europe Cup (uscendo agli Ottavi di Finale). Inoltre, Pallacanestro Reggiana ha continuato il suo progetto vincente di valorizzazione dei giovani italiani talentuosi, che negli anni ha visto crescere ed affermarsi giocatori come Gianluca Basile, Marco Mordente, Angelo Gigli, Riccardo Cervi, oltre a Nicolò Melli, attualmente in NBA ai Dallas Mavericks.

La firma dell’accordo tra Macron e Pallacanestro Reggiana ha coinciso con il lavoro di studio e sviluppo dei kit gara e dei capi di abbigliamento tecnico che i biancorossi indosseranno a partire dalla prossima stagione agonistica. Una collezione che nello stile Macron si contraddistingue per tecnicità, design esclusivo e attenzione ai dettagli e dove il Macron Hero rappresenta lo spirito di squadra, la determinazione, il lavoro duro che c’è dietro ogni risultato.

“Siamo molto felici di questo accordo con la Pallacanestro Reggiana – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – che rappresenta una grande realtà nel panorama cestistico italiano ed europeo. Reggio Emilia è una città che vive pienamente la passione per lo sport e che segue con attenzione e trasporto le proprie squadre. Siamo felici di supportare tecnicamente con i nostri prodotti il meglio dello sport reggiano e offrire anche ai tifosi una linea di abbigliamento che accresca ulteriormente il senso di appartenenza ai colori del club”.

“Siamo orgogliosi di legare il nostro brand ad un’azienda italiana, del nostro territorio, che ha messo le radici ormai in tutta Europa – ha dichiarato Alessandro Dalla Salda, AD di Pallacanestro Reggiana – Macron lavora da diversi anni con Club di altissimo livello continentale, sia nel basket, ma anche nel calcio ed in generale in tutto il mondo dello sport di squadra. Con questo accordo pluriennale siamo convinti di poter aprire un nuovo ciclo importante con Macron, rilanciando anche il nostro merchandising e lavorando su importanti iniziative che potremo offrire ai nostri tifosi”.