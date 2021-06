PADDY POWER LANCIA LA PROPRIA SITCOM SU AMAZON PRIME VIDEO

(di Lorenzo Di Nubila) – Il marchio di scommesse irlandese Paddy Power sta lanciando la sua sitcom sportiva su Amazon Prime Video. La serie “The VAR Room”, in onda sulla televisione terrestre irlandese tramite la rete lineare di Virgin Media, darà uno sguardo sarcastico a ciò che accade dietro le quinte a Stockley Park, dove opera la VAR del calcio inglese. L’ex arbitro della Premier League Mark Clattenburg sarà una guest star, insieme agli ex calciatori della nazionale inglese Teddy Sheringham e Paul Ince.

La serie sarà inoltre trasmessa in streaming tramite il canale YouTube di Paddy Power. I gestori dei contenuti creativi di Paddy Power, Steven Quick e Noel Slevin, sono stati accreditati come autori di The VAR Room.