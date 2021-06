CR7 vs COCA-COLA: ALLA “SAGA” SI UNISCE ANCHE IKEA

È già passata una settimana da quando, durante una conferenza stampa pre-partita, Cristiano Ronaldo ha rimosso dalla sua vista due bottiglie di Coca Cola e, successivamente, sollevato una bottiglia d’acqua in aria dicendo ai presenti: “agua“.

Da quel momento, Coca-Cola ha perso 4 miliardi di dollari valore di mercato, alcuni giocatori hanno seguito l’esempio di Cristiano, altri lo hanno deriso e la UEFA è dovuta intervenire con un avvertimento a tutte le squadre, affermando di dover obbedire alle regole relative al partner commerciale di Euro 2020.

Inoltre, i tifosi del Portogallo hanno persino realizzato uno striscione per CR7 con la scritta: “Portogallo. Acqua. Coca Cola. In questo ordine.”Ikea ha etichettato la linea di bottiglie Cristiano come utilizzabili “solo per acqua”, a sostegno del disprezzo di Cristiano Ronaldo nei confronti delle bevande ad alto contenuto di zucchero. “Bevi acqua, in modo sostenibile”, ha, infatti, pubblicato Ikea su Instagram .