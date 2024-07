Omaggio allo stadio Anoeta nella nuova maglia Away del Real Sociedad (LaLiga)

Dopo aver presentato la Home, la Real Sociedad ha svelato anche il nuovo Away kit che accompagnerà il club basco nella prossima stagione in Liga. Per la divisa da trasferta i Txuri-urdin hanno scelto un game kit dove l’eleganza dell’oro e il nero si abbina ad una grafica ricercata che omaggia lo stadio dell’Anoeta, casa della squadra di San Sebastián.

La maglia Away 2024/25 della Real Sociedad è color oro, con girocollo e bordi manica caratterizzati da fini righe nere ad effetto sfumato. La maglia è suddivisa in bande orizzontali, con l’oro che alterna una tonalità più accesa ad una più opaca. La caratteristica grafica che la contraddistingue è la stampa sublimatica tono su tono che riproduce con effetto spray la struttura interna dell’Anoeta, impianto che ospita le partite casalinghe dei Txuri-urdin.

Il backneck interno è personalizzato come nella versione Home, ovvero diviso a metà tra una parte blu, su cui campeggia lo stemma del club e una bianca col Macron Hero e la scritta “Designed in Bologna”, a evidenziare come il capo sia stato interamente ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul fondo maglia è presente un tape personalizzato su fondo nero con scritta ripetuta tono su tono con l’acronimo RS intervallato dal logo del club basco. Nel retrocollo spiccano il bianco, verde e rosso della Ikurrina, la bandiera che rappresenta i Paesi Baschi. (fonte: Macron)