L’effigie del mito di “Marco Polo” sulla maglia della 38ima Wizz Air Venicemarathon (2024)

Quest’anno ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, uno dei personaggi veneziani più celebri e iconici a livello mondiale. Universalmente conosciuto e apprezzato anche grazie al suo libro ‘Il Milione’, Marco Polo soprattutto per i veneziani è una figura di riferimento per la storia, lo sviluppo e l’immagine di Venezia nel mondo e per aver creato un ponte con l’Oriente e in particolare con la Cina. Anche Venicemarathon, da sempre attenta nel promuovere storia e cultura del territorio, onorerà quest’importante ricorrenza, dedicando al celebre viaggiatore, mercante e scrittore una serie di iniziative, tra cui la maglia tecnica ufficiale Joma. L’effigie di Marco Polo verrà quindi riprodotta su tutte le t-shirt, che gli iscritti riceveranno in omaggio assieme al pacco gara: un autentico pezzo da collezione per i runners di tutto il mondo. Joma, brand sportivo spagnolo di riferimento nel running e nuovo sponsor tecnico della Venicemarathon, è quindi orgogliosa di presentare la maglia da running esclusiva dell’edizione 2024. Per realizzarla, Joma ha applicato tutti i più alti livelli qualitativi previsti per le proprie produzioni: qualità e tecnicità. Caratteristiche essenziali per la realizzazione di un prodotto tecnico quale deve essere una maglietta da running. Venicemarathon è quindi felice di poter contribuire ad onorare la memoria di Marco Polo e inserirsi nel fitto programma di eventi e celebrazioni, promossi nel corso dell’anno dal Comune di Venezia. La 38^ Wizz Air Venicemarathon si correrà domenica 27 ottobre, come sempre lungo il tradizionale e spettacolare percorso che dalla Riviera del Brenta arriva nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri: traguardo che accoglierà anche gli arrivi delle altre due gare di contorno, ovvero la mezza maratona e la 10K. 10.000 iscritti e tutte le informazioni disponibili sul sito ufficiale www.venicemarathon.it. Le iscrizioni procedono spedite verso quotae tutte le informazioni disponibili sul sito ufficiale

