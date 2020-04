Oltre 7 milioni di utenti si sono sintonizzati su Eleven Sports Taiwan

In tempi di Covid-19 lo sport è diventato merce rarissima, per questo ha destato scalpore l’offerta di Eleven Sports Taiwan che nell’ultima settimana ha trasmesso per i fan di tutto il mondo competizioni importanti come la Taiwan Super Basketball League e la Chinese Professional Baseball League.

Le partite, giocate a porte chiuse, sono state trasmesse in streaming a livello globale su Twitter mentre Eleven Sports Taiwan ha anche trasmesso gli eventi per il pubblico locale attraverso le proprie piattaforme lineari, OTT e Twitch ottenendo un riscontro incredibile da ogni parte del mondo.

La serie di tre partite della Professional Baseball League cinese tra Fubon Guardians e Rakuten Monkeys tra venerdì e domenica è stata vista 3,6 milioni di volte in tutto il pianeta su Twitter. Lo spareggio della Super Basketball League tra Yulon e Pauian di sabato ha registrato invece quasi mezzo milione di visualizzazioni a livello globale su Twitter.

Durante l’ultima settimana, Eleven Taiwan con eventi live e repliche ha raccolto oltre 6,3 milioni di visualizzazioni su Twitter tramite il profilo ufficiale @Elevensportstw. Tra coloro che si sono sintonizzati c’era anche il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, mentre oltre il 60% del pubblico internazionale di Eleven durante la settimana proveniva dagli Stati Uniti, a dimostrazione della rilevanza internazionale dei contenuti offerti. Gli altri Paesi Eleven, come Italia, Belgio e Portogallo, infatti hanno contribuito al successo della piattaforma taiwanese rilanciando sui propri profili social gli appuntamenti live invitando i propri fan a collegarsi su Twitter.

“Siamo impegnati a garantire la migliore offerta sportiva possibile ai nostri fan in tutto il mondo” ha dichiarato Lui Vicente, CEO di Eleven Sports Group. “La scorsa settimana ha rappresentato per noi un’esperienza davvero gratificante nel poter offrire al nostro pubblico grandi eventi sportivi in diretta. In un periodo così difficile per il mondo e per lo sport, è incredibile vedere un po’ di luce alla fine del tunnel e riuscire a riportare l’entusiasmo degli eventi dal vivo ai fan di tutto il mondo.”

Il palinsesto di Eleven Sports Taiwan non si ferma questa settimana. In calendario le finali a sei partite della Taiwan Super Basketball League tra Taiwan Beer e Yulon Luxgen che si apriranno martedì 21 aprile. I match saranno trasmessi in tutto il mondo tramite il profilo ufficiale twitter @Elevensportstw.