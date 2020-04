CALCIO MESSICANO, “LOCKDOWN” SERIE B PER I PROSSIMI 5 ANNI

(di Thomas Gaddo) – La “Liga de Ascenso” (seconda divisione messicana) sarà “isolata” per i prossimi 5 anni, non ci saranno né promozioni, né retrocessioni. Ad annunciarlo è stato Enrique Bonilla (presidente della lega BBVA Bancomer), che, in accordo con i rappresentanti di tutte le squadre partecipanti al campionato di “segunda division”, ha dovuto prendere questa decisione, per fare fronte al crollo economico causato dal Coronavirus. Anche i club della “Liga MX” (massima divisione messicana) hanno accolto e approvato questa scelta, per permettere alle realtà minori di riorganizzarsi economicamente.

Bonilla ha poi spiegato, come per iscriversi al campionato maggiore, ogni squadra debba seguire tutte le ferree condizioni imposte dalla federcalcio negli ultimi anni (disponibilità economica, strutture adatte, stadio e centro di allenamento). In aggiunta alle perdite finanziare post pandemia, significherebbero il fallimento di gran parte del football messicano. Il dirigente, per questo motivo, ha istituito un fondo per le 12 società del torneo minore, che prevede la distribuzione di 60 milioni di pesos (circa 2 milioni e 300mila euro) subito, oltre all’abolizione della regola che prevedeva la presenza di calciatori under21 all’interno della “rosa” di ogni team. A cui seguiranno poi ulteriori finanziamenti (800mila euro annui), per dare continuità di liquidità finanziaria nel corso delle prossime cinque stagioni.