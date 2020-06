Olimpiadi: Raiffeisen Bank diventa sponsor del Team Albania

(di Endrit Sauku) – Raiffeisen Bank è il nuovo sponsor ufficiale della squadra albanese (in primo piano la foto pubblicata sulla pagina Facebook del Comitato olimpico) in vista dei Giochi di Tokyo 2021. La notizia e stata resa nota dal’ Comitato Olimpico Nazionale Albanese. Il KOKSH considera questa intesa molto importante, anche se non ha rivelato i dettagli economici dell’accordo. Raiffeisen Bank opera sul territorio nazionale albanese dal lontano 2004.