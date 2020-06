Manchester City: esteso l’accordo con Intel Sports

(di Linda Zanoni) – Il club inglese ha comunicato ufficialmente sul proprio sito l’estensione pluriennale della sua partnership con Intel Sports. L’accordo si basa sull’utilizzo della tecnologia Intel True View, che permette ai tifosi di migliorare la loro esperienza negli stadi attraverso le telecamere 5K ultra HD. Come evidenziato dal portale The Stadium Business, ormai da un anno il City ha messo a disposizione questa tecnologia attraverso l’applicazione ufficiale della squadra sui dispositivi Android ed Apple. A partire dallo scorso settembre, la società è stata il primo club al mondo a lanciare gli highlight immersivi “per dare ai tifosi la possibilità di sentirsi al centro dell’azione e seguire il gioco da nuove prospettive”. Attraverso questa funzione, l’azione da gol può essere vista da prospettive diverse: quella del giocatore che segna, ma anche quella dei suoi compagni di squadra. In questo modo, i fan riescono a godersi al massimo l’esperienza visiva.

Il responsabile marketing del City Football Group, Nuria Tarre, ha infatti dichiarato: “In un momento come questo in cui dobbiamo giocare a porte chiuse, siamo orgogliosi che le prospettive di Intel True View permettano ai tifosi di vivere la partita come se fossero all’interno dell’Etihad Stadium”. E ancora: “Non siamo sorpresi del successo raggiunto da questa tecnologia in così poco tempo. È un chiaro simbolo di innovazione. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione con Intel Sports e testare nuovi approcci”.

Il direttore generale di Intel Sports ha aggiunto: “La nostra partnership con il Manchester City offre ai tifosi la possibilità di vivere il match in modi mai visti prima. Mentre continuiamo a sviluppare la tecnologia video volumetrica, siamo contenti di collaborare con il City per offrire esperienze coinvolgenti ai fan”.

La tecnologia offerta da Intel Sports viene anche utilizzata in altri campionati calcistici, come LaLiga, la Ligue1; altri partner sono l’NBA e la NFL. Inoltre, Intel Sports ha stipulato un accordo anche con le Olimpiadi di Tokyo 2020 (che verranno disputate il prossimo anno) e con altri due club di Premier League: Liverpool (neo campione di Inghilterra) e Arsenal.