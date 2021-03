Nuovo store gialloblù su Amazon

Il ChievoVerona annuncia l’apertura di un proprio Brand Store su Amazon, con l’obiettivo di ridurre le distanze e anzi avvicinarsi quanto possibile alla community dei propri tifosi in Italia e all’estero in questa particolare fase storica di limitazioni agli spostamenti.

I sostenitori gialloblù avranno una nuova opportunità di accedere al merchandising ufficiale attraverso la piattaforma online all’indirizzo www.amazon.it/chievoverona. Inoltre, potranno rimanere sempre aggiornati sui nuovi prodotti iscrivendosi come fan del ChievoVerona tramite l’innovativo progetto di Amazon F360 al link www.amazon.it/yourfanshop.

L’accordo, nato grazie all’intermediazione della società Magusa e in linea con l’evoluzione del commercio in rete, consente ai tifosi del ChievoVerona di trovare sul nuovissimo Brand Store di Amazon l’attuale gamma di divise da gioco, complete di personalizzazioni ufficiali, nelle versioni previste per la stagione agonistica 2020/21, ovvero la tradizionale “Home” a colori gialloblù, la richiestissima “Away” a colori claret & blu, entrambe corredate di pantaloncini e calzettoni, e la innovativa “Third”, quest’anno esibita con successo nella trasferta di Monza.

Enrico Corvaglia (Responsabile commerciale AC ChievoVerona): «La crescente richiesta del nostro merchandising ufficiale registrata in questi mesi ci ha stimolato ad aprire un nuovo canale online destinato ai tifosi, che si aggiunge al negozio fisico al Bottagisio Sport Center e a quello digitale sul sito www.ChievoStore.com, recentemente rinnovato. Ringraziando Magusa per la preziosa collaborazione ed assistenza operativa, la nostra presenza su Amazon è da collocare all’interno di una più ampia strategia di rinnovamento delle nostre piattaforme e dell’ìmmagine del brand ChievoVerona, ben inteso che si tratta di un altro strumento importante attraverso il quale possiamo avvicinare chi ama i nostri colori e li desidera indossare. Oltre alle divise da gioco prodotte da Givova, in futuro saranno disponibili altri prodotti con lo scopo di completare l’offerta già prevista sui nostri canali ufficiali.»

Pasquale Tramontano (Presidente di Magusa): «Sono orgoglioso di aver accompagnato il Chievo Verona nel progetto Fans 360 di Amazon. Insieme al nostro team di lavoro abbiamo realizzato il Brand Store su Amazon e il set up di tutto quanto lo renderà visibile a livello internazionale, oltre che vicino ai loro fan club, così da poter offrire loro la pronta consegna del merchandising del club. Avere una presenza professionale e strutturata su Amazon, oltre ad essere il nostro core business, è il traguardo per tutti coloro che intendono innovative i criteri distributivi e renderli virtuosi. In Magusa ci piace dire: “Non aver paura di superare i tuoi limiti”. Abbiamo messo a disposizione la nostra expertise a supporto del Chievo Verona. Un ringraziamento speciale va al Chievo Verona per la fiducia accordataci: Grazie!»