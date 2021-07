Nuove maglie per il Parma Calcio griffato Erreà

Nella giornata di ieri attraverso una conferenza stampa che si è tenuta negli spogliatoi dello Stadio Ennio Tardini, il Parma Calcio (da questa stagione in Serie B) ha fatto tre importanti annunci legati la stagione 2021-22 appena cominciata.

Si tratta delle nuove maglia home e away, svelate insieme allo sponsor tecnico Erreà, e della conferma di PharmaNutra S.p.A. come main sponsor del club attraverso il proprio brand Cetilar.

Un sodalizio, quello con Erreà, iniziato fin dalla rinascita del club e che prosegue attraverso la condivisione di valori e di ambiziosi obiettivi. La nuova prima maglia riprende chiaramente il motivo della storica casacca indossata dal club fin dal 1913: la croce nera su base bianca. Una nuova ed inedita fantasia porta, però, per la prima volta, il colore sulla classica croce nera che non è a tinta unita ma fatta di screziature di diverse tonalità, quasi a voler unire, simbolicamente, i due mondi e le due anime del club gialloblù. Altra novità: lo stesso pattern grafico della croce è proposto quest’anno lungo le spalle grazie ad un elegante inserto stampato e cucito sulla divisa.

Stesso modello per la divisa away che segna il ritorno dell’iconico e intramontabile motivo ad ampie stripe orizzontali. Su base gialla, si stagliano ampie bande blu che propongono la stessa fantasia della prima divisa. Il blu, infatti, non è netto ma composto di striature azzurre e gialle realizzate grazie ad una stampa transfer. Le spalle, a differenza della prima casacca, sono interamente gialle prive di inserti.

Le maglie verranno indossate da tutte le squadre femminili, maschili e giovanili durante la stagione 2021-22.

Cetilar® sarà presente per la quinta stagione consecutiva sulle maglie del Parma Calcio in qualità di main sponsor. Il brand, sempre più noto al grande pubblico, è da sempre attivo nell’ambito sportivo, portando il proprio marchio anche in altre discipline come il Motorsport, il Running, la Vela e gli Sport Paralimpici.

Il rinnovo di questo accordo porterà Cetilar ad essere presente sulle maglie da gioco della prima squadra, ma non solo. Cetilar® sarà anche presente in tutte le divise della linea training targata Erreà e quindi sarà al fianco dei crociati anche nel lavoro quotidiano al Centro Sportivo. La partnership tra Parma Calcio e PharmaNutra proseguirà, come sempre, anche in ambito medicale, con una continua collaborazione tra il team di esperti dell’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte e lo staff medico crociato.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione del presidente del Parma Calcio 1913 Kyle J. Krause, del presidente di Erreà Angelo Gandolfi e del Consigliere Delegato di PharmaNutra Carlo Volpi che hanno così commentato i due graditi annunci.

Kyle J. Krause, Presidente del Parma Calcio 1913: “È una grandissima soddisfazione sapere di avere al nostro fianco due aziende molto importanti come Pharmanutra, con il marchio Cetilar®, ed Erreà: entrambe hanno deciso di continuare ad essere nostri partner e ne siamo davvero orgogliosi. Il rapporto con Cetilar come nostro Main Sponsor è dura ormai da quattro anni, mentre Erreà, che è nostro sponsor tecnico da ormai più di dieci anni, è rappresentata da Angelo Gandolfi, che è una delle prime persone che ho potuto incontrare quando sono arrivato a Parma, e con Nuovo Inizio ha riportato il Parma in Serie A”.