Nuove maglie Away per il Vitória Sport Clube (Primeira Liga portoghese)

Il Vitória Sport Clube, storico club della città di Guimarães che milita nella Primeira Liga portoghese, e Macron, the Hero company e sponsor tecnico della squadra lusitana, hanno presentato le nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ che i ‘Conquistadores’ indosseranno nella prossima stagione agonistica. Maglie che ai colori e alla tradizione del club, hanno voluto aggiungere l’orgoglio di rappresentare la città dove è nata la grande nazione portoghese.

La nuova ‘Home’, con collo alla coreana, è bianca con dettagli neri intorno al colletto e sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori e lo stemma del club, mentre nel retrocollo esterno è presente in nero e in grafica embossata l’acronimo VSC (Vitória Sport Clube). Sul petto, a destra, in silicone, è applicato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, sempre in silicone, lo stemma del Vitória SC.

La maglia è arricchita da dettagli grafici che si riferiscono alla storia di Guimarães, città nel nord del Paese che i portoghesi considerano il luogo dove è nata la loro nazione e dove ha regnato D. Afonso Henriques, primo re indipendente del Portogallo, che è presente nello stemma della squadra. Una storia da esibire con orgoglio e per questo sulla maglia, al centro del petto, in grafica embossata, tono su tono, appare la scritta AQUI NASCEU PORTUGAL, mentre sul resto della maglia, in stampa sublimatica, tono su tono, appare il disegno di parte di una porta d’ingresso al Castello di Guimarães. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con bande nere laterali e intorno al bordo coscia. I calzettoni sono bianchi con bordo superiore nero.

La versione “Away” è total black e ‘racconta’ la storia del club stesso con una grafica embossata, tono su tono, su tutto il corpo anteriore della maglia che riporta l’acronimo VSC e 1922, anno di fondazione della squadra lusitana. Il collo è a polo in maglieria, così come i bordi manica. Il backneck è personalizzato come nella Home e anche nel retrocollo è presente, in grafica embossata, l’acronimo VSC. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche, i calzettoni sono neri con banda bianca orizzontale sotto il bordo superiore.