LA FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO (FIBIS) DÀ I NUMERI: SAINT-VINCENT DA RECORD

Calato il sipario in quello che ormai in tanti definiscono il “tempio del biliardo”, il Palais di Saint- Vincent, è tempi di bilanci.

La Federazione Italiana Biliardo Sportivo chiude una stagione lunga e frammentata causa pandemia vincendo essa stessa il tricolore per l’organizzazione: “La Federazione ha messo in campo una macchina perfetta – dichiara Andrea Mancino, Presidente Fibis – cosa non semplice in un momento comunque ancora difficile per l’emergenza covid. Gestire in media 250 atleti al giorno con il corpo arbitrale al completo e lo staff, ha richiesto la collaborazione di tutti e ha fatto sì che il tutto si svolgesse rispettando non solo il protocollo sanitario federale, ma anche le restrizioni imposte dalle istituzioni locali, sempre comunque al nostro fianco e coadiuvate daRaffaele Di Gennaro, vicepresidente FIBIS. La sua costante presenza assieme a quella di Stefano Gibertoni, responsabile sezione stecca e vicepresidente vicario, hanno fatto sì che tutto potesse funzionare in modo fluido e sicuro“.

A questo si aggiunge la stretta partnership sia con il Comune di Saint-Vincent che ha affiancato la Federazione anche nelle procedure di check-in, oltre alla grande disponibilità prestata non solo dal Sindaco Francesco Favre, ma anche dall’intera giunta; sia con la Regione Valle d’Aosta che ancora una volta è risultata fondamentale per la riuscita dell’evento.

Il connubio sport/territorio si rivela ancora una volta vincente e l’indotto economico di una manifestazione sportiva di tale portata (quest’anno tra l’altro senza la presenza di pubblico e quindi di portata minore rispetto agli standard dei due eventi in calendario a Saint-Vincent – campionati italiani a giugno e Gran Premio di Goriziana a novembre) ha avuto una importante ricaduta sul territorio in un periodo di bassa stagione e di riapertura delle strutture ricettive e di ristorazione dopo le chiusure causa pandemia: oltre 5000 i pernottamenti effettuati presso le strutture convenzionate (grazie anche ai 700 voucher del valore di 60 euro messi a disposizione della Federazione).

Oltre che di bilanci quindi è tempo anche di numeri, perché quelli portati da queste finali in un quadro a 360 gradi tra organizzazione, media e social media dimostrano che quando c’è lavoro di squadra i risultati diventano straordinari.