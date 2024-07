Nuova Partnership tra Emma Villas Siena (A2 Volley) e Gruppo Scotti: presentata la Campagna Abbonamenti “Il Tuo Tifo, La Nostra Forza”

Emma Villas Siena ha annunciato una nuova partnership con il Gruppo Scotti, concessionaria attiva nel settore automobilistico. Un accordo strategico che rappresenta un importante passo avanti per la società per la stagione sportiva 2024/2025

Il Gruppo Scotti, leader nel settore automobilistico, si unisce alla Emma Villas Siena come Automotive partner per la stagione di Serie A2 (volley maschile) 2024/2025.

L’evento di presentazione della partnership si è svolto in mattinata nella concessionaria Kia di Siena (recente apertura del Gruppo Scotti): nell’occasione è stata ufficializzare l’apertura della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, intitolata “Il Tuo Tifo, La Nostra Forza”. Questo slogan rappresenta l’indispensabile legame tra la squadra e i suoi sostenitori, enfatizzando l’importanza del tifo e dell’entusiasmo del pubblico per raggiungere grandi traguardi.

“Siamo molto contenti di avere concluso un accordo di sponsorship con Gruppo Scotti, – Così il direttore Marketing e Commerciale della Emma Villas Siena, Vittorio Angelaccio. – Ci siamo conosciuti e sin da subito abbiamo trovato comunione di intenti e condivisione di idee, progetti ed obiettivi, oltre che di valori, dedizione, passione e spirito di squadra. Il Gruppo Scotti è storicamente molto presente in Toscana e anche su Siena si sta affermando come un punto di riferimento. Ci sarà da lavorare tanto nella promozione dei loro brand, nell’organizzazione di attivazioni al PalaEstra e di altre attività sinergiche da portare avanti insieme. Ci auguriamo di vederli presto al palazzetto”.

“Scotti come gruppo e società ha sempre avuto collaborazioni sportive – sono le parole di Paolo Vallini Responsabile Toyota e Lexus del Gruppo Scotti. – Le collaborazioni per noi rappresentano un modo per interagire attivamente con la società che sponsorizziamo. Siamo già presenti in tante altre realtà sportive in cui abbiamo le sedi, quindi siamo davvero entusiasti di questa nuova collaborazione e speriamo di portare fortuna per la prossima stagione”.

Marco Massari, sales manager Kia e Dr del Gruppo Scotti: “Siena per noi è l’ultima apertura che abbiamo fatto in ordine temporale, per questo motivo abbiamo trovato un accordo in pochissimo tempo con la Emma Villas Siena, realtà strategica per far conoscere il nostro brand in città”.

“Sono molto curioso di capire come sarà l’andamento di questa campagna abbonamenti, dato che negli anni precedenti abbiamo avuto una serie di motivi che ci hanno ostacolato – sono state le parole del vicepresidente Fabio Mechini. – Ci aspettiamo un numero importante di abbonamenti, e speriamo che il pubblico risponda come ha fatto nella parte finale della stagione scorsa”.