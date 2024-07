Erreà presenta la nuova maglia Home dell’FCS Südtirol (Serie B)

Per il terzo anno consecutivo in Serie B, il Südtirol presenta la maglia home “Mountain Edition”, per la stagione 2024/2025, realizzata da Erreà grazie al recente accordo di sponsorizzazione.

La maglia casalinga si distingue per la sua base bianca arricchita da dettagli rossi, un design che rispetta la tradizione e mantiene la continuità cromatica del club. Tuttavia, quest’anno il classico look è stato aggiornato con un tocco moderno: al centro della maglia spicca una raffigurazione elegante delle otto vette che definiscono il paesaggio naturale della provincia di Bolzano: il Catinaccio, le Odle, il Gruppo Sella con il Sassolungo, lo Sciliar, il Corno Bianco e il Corno Nero, il Sasso Putia, l’Ortles e le Tre Cime di Lavaredo. Sul retro della maglia, in piccolo, sono riportati i nomi delle cime, unitamente alle rispettive altezze sul livello del mare. Questo dettaglio è un chiaro tributo alla bellezza e magnificenza delle Dolomiti, simbolo iconico del territorio.

Il design include un collo a giro, con un parasudore interno personalizzato con la scritta “FC Südtirol”, e sul retro del colletto è presente la sigla “FCS“.