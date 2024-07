Lavoropiù (sleeve sponsor) in Champions League con il Bologna calcio. Firmato accordo biennale.

Diciassettesimo anno di partnership per Lavoropiù, agenzia per il lavoro leader sul territorio, che anche per le prossime stagioni 2024-25 e 2025-26 sarà Sleeve Partner del Bologna FC e comparirà sulle maniche delle maglie da gara della Prima squadra in occasione delle partite del campionato di Serie A e di Champions League, della Primavera in Campionato e in Youth League, e delle formazioni di settore giovanile, Bologna femminile e attività di base.

Come di consueto sarà Lavoropiù a fornire le hostess e gli steward per le aree hospitality per tutte le competizioni che il Club sosterrà all’interno dello stadio Dall’Ara, inoltre il Bologna e Lavoropiù continueranno a garantire congiuntamente l’ingresso gratuito a tutti i tifosi diversamente abili e ai loro accompagnatori.

Matteo Naldi Direttore Marketing di Lavoropiù ha dichiarato: “Essere il primo sponsor di manica nella storia rossoblù a scendere in campo nella competizione europea più prestigiosa ci proietta in una dimensione inedita, ancora più internazionale. Questo rinnovo è un chiaro segnale di fiducia e una conferma del nostro impegno. C’è sintonia tra i nostri obiettivi di crescita e le ambizioni del club e della proprietà. Una condivisione di valori che nasce dalla volontà di creare un legame autentico con le rispettive community. Guardiamo al futuro con ottimismo, lavorando con dedizione per regalarci la possibilità di affrontare sfide sempre più ambiziose. È questo, in fondo, che rende viva una partnership, un’impresa, una carriera o una stagione sportiva”.

Christoph Winterling, Direttore dell’area Marketing e Commerciale del Bologna FC (nella foto sopra), ha commentato: “Siamo molto contenti di continuare la collaborazione con uno partner storico del Club come Lavoropiù. Quest’anno Lavoropiù sarà al fianco dei nostri colori non solo in occasione delle gare di Serie A ma anche nelle partite di Champions League. Valori comuni, forte legame con il territorio e obiettivo di crescita contraddistinguono da sempre questa partnership che prosegue da diciassette anni con successo e soddisfazione da entrambe le parti”. (fonte: Bologna FC)