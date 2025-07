Numeri da record sui canali digitali LBA nella stagione 2024/25.

La stagione 2024-25 si è chiusa con risultati importanti a livello digitale per LBA, consolidando la propria rilevanza in ambito sportivo attraverso una crescita costante delle proprie property e una coinvolgente strategia di contatto diretto con i fan.

Dal 1°luglio 2024 al 30 giugno 2025, le property digitali LBA (sito legabasket.it, mobile app e Fanta LBA) hanno raggiunto oltre 1,5 milioni di persone, facendo registrare un numero di utenti profilati cresciuto del 26% rispetto all’anno precedente, superando quota 100mila profili (100.320, +24,7% rispetto alla scorsa stagione) e ponendo le basi per un CRM comune tra la LBA e le 16 società che ne fanno parte, grazie anche all’unificazione del sistema di ticketing tramite la tecnologia del portale VivaTicket.

Sui canali social, la fanbase ha raggiunto 684.694 follower totali (+7,1% rispetto alla scorsa stagione), generando 438.573.556 visualizzazioni (+78,8%), di cui 132.640.321 (+63%) di contenuti video, e 17.453.237 interazioni (+57,6%) su 19.915 contenuti pubblicati (+34,6%).

Considerando inoltre il coinvolgimento di partner (grazie anche al supporto dell’Official Advisor Infront), creator e celebrity, sono state ottenute 286 milioni di visualizzazioni aggiuntive dei contenuti legati al Campionato. Le community del basket, nello specifico, hanno generato 160.453.839 visualizzazioni (+11,7% rispetto alla scorsa annata), grazie alla creazione e pubblicazione sui loro canali di 2.325 contenuti. Più di 150 celebrity e creator, inoltre, hanno prodotto 2.267 contenuti, generando 126.472.856 visualizzazioni (+72,5%).

Format Originali e Video LBA: successo e innovazione sui canali di Lega Basket

Di grande rilievo anche i numeri registrati dalle produzioni originali di LBA sui propri canali: “Basketball & Conversations”, in cui il conduttore Gianluca Basile ha incontrato giocatori e allenatori per una conversazione a 360° dentro e fuori dal campo da basket, ha totalizzato 7.462.932 visualizzazioni e 280.897 interazioni; “The Season: Pallacanestro Reggiana” pubblicato anche nel corso del mese di luglio 2025 e che ha seguito il cammino della UNAHOTELS Reggio Emilia dal dietro le quinte con contenuti esclusivi, supererà le 7.000.000 di visualizzazioni; “Oltre Il Fischietto”, format di LBA – in collaborazione con FIP – che scopre la vita e la professione dell’arbitro di basket da un’altra prospettiva, ha accumulato 829.933 visualizzazioni.

Sul canale YouTube LBA, inoltre, gli highlights della durata di 5’ di tutte le partite della stagione hanno raggiunto 2 milioni di visualizzazioni.

Il grande successo digitale degli eventi LBA

La stagione 2024/25 ha inoltre confermato l’alto livello di coinvolgimento digitale generato anche dagli eventi principali della Lega Basket Serie A. La Frecciarossa Supercoppa 2024, la Frecciarossa Final Eight 2025 e la IBSA NextGen Cup 2024/25 hanno registrato numeri significativi in termini di visualizzazioni, interazioni e produzione di contenuti.

La Frecciarossa Supercoppa ha totalizzato 25.218.117 visualizzazioni complessive (+134% rispetto all’edizione precedente) con 334.453 interazioni su 604 contenuti pubblicati.

La Frecciarossa Final Eight ha raggiunto 72.355.355 visualizzazioni (+4,1%), generando 899.041 interazioni su 939 contenuti realizzati.

La IBSA NextGen Cup ha fatto registrare 20.193.503 visualizzazioni (+15,1%) e 753.361 interazioni e 705 contenuti prodotti.

Questi risultati confermano la forza innovativa e la centralità digitale della LBA nel panorama sportivo nazionale e internazionale, proiettando il basket italiano verso nuovi traguardi di coinvolgimento e crescita.