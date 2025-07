Sponsor – Il marchio Iozzelli per il 9° anno al fianco dello Spezia Calcio (Serie B).

Iozzelli si conferma partner dello Spezia Calcio e anche per la stagione 2025/2026 sarà Sleeve Sponsor delle Aquile in Serie B.

La storica azienda spezzina, nata nel 1974 come ditta individuale e affermatasi nel corso degli anni come moderna rivendita di materiale edile, bricoio e showroom nei suoi tredici punti vendita, sarà sponsor ufficiale dello Spezia Calcio per il nono anno consecutivo, un traguardo assolutamente prestigioso che sottolinea più di tante parole il saldo legame tra Iozzelli e il Club di via Melara.

“Nel mondo dello sport moderno e soprattutto in quello del calcio è difficile trovare legami solidi e duraturi che possano andare avanti nel tempo, ma la sinergia che abbiamo instaurato con Iozzelli è una di quelle perle rare che sanno fare la differenza. Siamo onorati della fiducia che anno dopo anno la famiglia Iozzelli ha riposto nei nostri confronti e questo attestato di stima rappresenta per noi una spinta a fare ancora di più, sempre però con lo sguardo rivolto alla città e a tutto il territorio che abbiamo l’onore di rappresentare in Italia e nel Mondo, che racchiude tante bellezze, ma anche tante professionalità di prestigio, proprio come l’azienda di Giuseppe Antonio Iozzelli“, le parole dell’Amministratore Delegato di Spezia Calcio, Andrea Gazzoli.

“Ogni volta che entro al “Picco” è per me come trovarmi nella casa della mia seconda famiglia, dove si respirano senso di appartenenza, unione di intenti, orgoglio, passione e soprattutto un infinito amore nei confronti della maglia bianca che da quasi 120 anni rappresenta la città in giro per il Paese. Io amo La Spezia, sono follemente appassionato di questo territorio ed è qui che ho visto crescere la nostra azienda, pertanto è davvero un sentimento forte quello che mi spinge ad essere sempre al fianco della squadra che rappresenta la nostra splendida città e la nostra meravigliosa provincia. Esserci per il nono anno consecutivo è davvero una grande soddisfazione per tutti noi“, le parole di Giuseppe Antonio Iozzelli.