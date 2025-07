Merchandising – L’US Sassuolo presenta l’home kit 2025/26 per il ritorno in Serie A.

Puma e U.S. Sassuolo Calcio (da quest’anno nuovamente in Serie A) hanno presentato, nelle ultime ore, il nuovo Home Kit, con una maglia che unisce passato e futuro e che sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026 consolidando il senso di appartenenza e continuità tra le diverse anime del club. Un primo spoiler era comparso ieri, 17 luglio alle ore 19:20, sui canali ufficiali.

Fedele ai colori e alla tradizione neroverde, il nuovo Home kit presenta un design rinnovato che celebra l’identità e la storia del Sassuolo, combinando eleganza e performance. La maglia Fast Green è caratterizzata dalle classiche strisce verticali Puma Black che donano un look distintivo e grintoso. Il raffinato colletto a polo, arricchito da finiture a contrasto in Puma White e Puma Black, presenti anche sui polsini, aggiungono un tocco di stile. Una maglia elegante perfetta per essere indossata sia in campo che nella vita di tutti i giorni e per vivere sempre la stessa emozione.

Lo stile vintage della nuova maglia si fonde con una costruzione moderna, pensata per offrire comfort, vestibilità ottimale e un impatto visivo distintivo. Il nuovo Home kit integra perfettamente lo stemma del club, i loghi Puma e lo sponsor ufficiale, mantenendo al tempo stesso una linea pulita. Sul retro del colletto è presente la scritta “Emozioni Neroverdi”, un richiamo all’identità, alla passione e alle tante emozioni vissute insieme tra squadra e tifosi. (fonte: Puma)

Il nuovo Home Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio si può ordinare, a partire da oggi, sul sito http://www.store.sassuolocalcio.it/