Chiusura delle iscrizioni per il campionato eSerieD: al via la profilazione delle squadre

Tutte le competizioni di calcio virtuale (calcio digitale, calcio tavolo e calcio balilla) sono gratuite. La LND continua a promuovere lo sviluppo degli esports e delle discipline tradizionali legate al calcio, offrendo un’ampia gamma di competizioni per tutti gli appassionati, dai club più strutturati a quelli delle categorie regionali.

La F.I.G.C. Lega Dilettanti annuncia ufficialmente la chiusura delle iscrizioni per il campionato esports eSerieD, in modalità Pro Club 11 contro 11 sulla piattaforma EAFC25. Nel corso dei prossimi giorni, tutti i club che hanno presentato richiesta di partecipazione saranno contattati dallo staff di LND eSport per completare il processo di profilazione delle squadre sulla nuova piattaforma riservata al calcio virtuale della LND.

I team che hanno avanzato domanda per rappresentare una Società affiliata alla LND e le stesse che, viceversa, hanno richiesto l’assegnazione di un team dedicato saranno ugualmente contattati per perfezionare le procedure di iscrizione e confermare la loro partecipazione.

Rimangono invece aperte, fino al 31 gennaio 2025, le iscrizioni per i campionati regionali di calcio digitale eSerieE, riservati ai club impegnati nei campionati calcistici di Eccellenza, Promozione, 1a, 2a e 3a categoria, oltre che alle società di Calcio a 5 (Futsal) e Beach Soccer. Le iscrizioni per il campionato esports eFemminile (modalità 1 contro 1 su EAFC25) resteranno aperte fino a fine febbraio 2025.