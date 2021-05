Nove su dieci prodotti PUMA saranno realizzati con materiali più sostenibili entro il 2025

Entro il 2025, nove su dieci prodotti PUMA saranno realizzati con materiali più sostenibili, poiché il Global Sports Brand punta ad avere un impatto ambientale positivo su tutta la gamma di prodotti.

Nel 2020, PUMA ha raggiunto un importante traguardo acquistando il 100% delle materie prime utilizzate per i suoi capi d’abbigliamento e accessori, come la piuma, la viscosa e il cotone, da fonti più sostenibili. Anche oltre il 97% di altri materiali come la pelle, il poliestere e il cartone provengono da fonti certificate nel 2020. Ciò significa che cinque prodotti PUMA su dieci sono stati realizzati con materiali più sostenibili rispetto allo scorso anno.

Scegliendo questi materiali, PUMA riduce la quantità di acqua e di sostanze chimiche utilizzate nel processo di produzione rispetto ai materiali convenzionali. Come next step, PUMA aumenterà la qualità dei materiali riciclati nei suoi prodotti d’abbigliamento e accessori ed entro il 2025, il 75% del poliestere utilizzato da PUMA proverrà da fonti riciclate. Come parte di questo impegno, l’azienda ha aderito al “Recycled Polyester Challenge” della Global Nonprofit Organization Textile Exchange.

“Nella nostra strategia di sostenibilità, ci concentriamo sull’ottenere il maggior impatto positivo possibile, in modo tale che i nostri clienti sappiano che acquistando un prodotto PUMA, acquistano un prodotto di origine sostenibile”, ha dichiarato Stefan Seidel, Head of Corporate Sustainability di PUMA. “Continueremo a spingere al massimo per essere all’altezza della nostra missione di essere Forever Better”.

Dopo aver designato la prima strategia di sostenibilità oltre 20 anni fa, PUMA ha definito un elenco completo di obiettivi, il 10FOR25, che cerca di rendere l’azienda nel suo complesso e i suoi prodotti più sostenibili. Gli obiettivi includono impegni su temi come il clima, i diritti umani, la biodiversità e la circolarità.

Nel 2021, PUMA ha anche lanciato diverse collezioni con un focus specifico sulla sostenibilità. PUMA ha cercato di ripensare ai rifiuti con la collezione ReGen che è realizzata con materiali di scarto, ritagli di cotone e poliestere ottenuto da plastica riciclata. La collezione Exhale, realizzata insieme alla modella e climate activist Cara Delevingne, utilizza poliestere riciclato e compensa le emissioni di carbonio.

I prodotti della collezione First Mile, introdotta per la prima volta nel 2020, utilizzano filati sostenibili fatti di plastica riciclata. Attraverso il processo di riciclaggio, First Mile crea anche posti di lavoro e rafforza le micro-economie in Taiwan, Haiti e Honduras.

Con queste collezioni, così come con altre realizzate con materiali organici, riciclati o vegani, PUMA dimostra il suo impegno nell’offrire prodotti realizzati in modo sostenibile.