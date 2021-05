Da Lewandowski a Kane: i bomber europei più prolifici della stagione

Stavolta Ciro Immobile dovrà farsi da parte. Nel novero degli attaccanti che hanno segnato più gol in questa stagione il nome del centravanti della Lazio non spicca tra i migliori. La Scarpa d’oro andrà ad altri e a tal proposito l’assegnazione sembra già scontata. Robert Lewandowski ha sfondato da tempo il muro dei 30 gol in Bundesliga ed evidentemente sarà lui a mettere le mani sul riconoscimento che l’anno scorso gli è scappato per un soffio. Il polacco si è comunque consolato mettendo in bacheca un “Triplete” con la maglia del Bayern Monaco. Gli addetti ai lavori gli avrebbero sicuramente consegnato anche il Pallone d’oro. Chissà che non accada in questo 2021, a parziale compensazione di quanto non verificatosi l’anno scorso.

Non c’è solo Lewandowski, però. In giro tra i maggiori campionati europei ci sono tanti bomber che stanno registrando numeri particolarmente interessanti. In Spagna, ad esempio, il solito Lionel Messi è vicino ai 30 gol con il Barcellona. Obiettivo analogo per l’eterno rivale Cristiano Ronaldo, attualmente capocannoniere della Serie A. Il portoghese, però, è venuto meno in alcune partite importanti e soprattutto sta incontrando qualche problema di troppo sui calci di punizione. Ciononostante, il suo score è paragonabile a quello di Kylian Mbappé, che militando in un campionato meno probante come quello francese è forse più facilitato nel sommare continuamente le marcature.

La vera sorpresa di questa stagione, però, risponde al nome di André Silva, ex punta del Milan oggi in forze all’Eintracht Francoforte. In Germania il portoghese ha trovato la dimensione ideale e ha realizzato più di 20 reti quest’anno. Lewandowski appare comunque irraggiungibile, ma con un paio di triplette da qui alla fine sarebbero in tanti ad aspirare a un colpaccio dell’ultimo minuto. Sia chiaro: nemmeno le quote per le scommesse disponibili live, che tengono in considerazione anche i marcatori, credono in uno scenario del genere. Nel calcio, però, non c’è mai niente di scontato.

Particolare menzione merita la situazione di Paul Onuachu, attaccante nigeriano del Genk: finora ha messo a segno una trentina di gol, ma il coefficiente di valutazione del campionato belga attribuisce meno punti alle reti realizzate nella Pro League rispetto ai valori dei principali campionati europei. Ciò significa che il buon Onuachu dovrebbe segnare parecchi gol in più di Lewandowski per aspirare al Pallone d’oro. Paradossalmente, i vari Benzema, Kane e Lukaku, che hanno già superato le 20 marcature stagionali, hanno più possibilità di imporsi. La soddisfazione personale, però, è garantita.

Insomma, il calcio europeo pullula di campioni che continuano a regalare gol mirabolanti in ogni dove. La lista è lunga e sembra non terminare mai: Salah, Suarez, Muriel. Persino Simy si è iscritto a ragione al circolo dei bomber quest’anno. Probabilmente ci sarebbe stato anche Zlatan Ibrahimovic se solo lo svedese non fosse stato frenato dai continui infortuni. La sua media-gol, però, rimane di tutto rispetto. Ciro Immobile deve già rimboccarsi le maniche: se vuole tornare nell’Olimpo degli attaccanti del Vecchio Continente, dovrà rispolverare quella vena realizzativa che negli ultimi mesi ha pulsato a intermittenza…