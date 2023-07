Novara FC (Lega Pro): Betpointsport.news nuovo main sponsor di maglia

Il Novara Football Club (Lega Pro/ girone “A” campionato Serie C) ha firmato un accordo di partenariato con BetpointSport.news, che vestirà il ruolo di main sponsor.

BetpointSport.news è un portale di informazione sportiva con una selezione di notizie, curiosità, rubriche ed approfondimenti unitamente alle più importanti statistiche del mondo dello sport.

Giuseppe Simone, AD di BetpointSport.news: “Grazie alla storica amicizia che mi lega al Presidente del Novara Massimo Ferranti, abbiamo avuto modo di approfondire la grande ambizione che c’è dietro questa importante iniziativa sportiva e abbiamo deciso di dar voce a questa realtà alla quale cercheremo di dar risalto tramite tutti i nostri canali e tramite tutta la nostra esperienza, con il fine ultimo di seguire da vicino l’intera stagione del club e avvicinare, tifosi e non, al lavoro quotidiano che la squadra compie. Non mancheranno contenuti esclusivi e curiosità per poter far conoscere più da vicino giocatori e società a tutto il pubblico interessato allo sport”.

Il marchio di BetpointSport.news sarà presente sulla divisa di gara azzurra per tutta la durata della stagione 2023/24.