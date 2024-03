Notizia “shock” per il calcio tedesco: la Nazionale di calcio Tedesca abbandona adidas e vestirà Nike

Una partnership “eterna” quella tra la DFB, la Federcalcio tedesca, e adidas, colosso teutonico dello sportswear, ma che a breve dopo quasi 70 anni giungerà a termine.

La Federcalcio tedesca ha infatti annunciato oggi pomeriggio che a partire dal 2027 tutte le Nazionali di calcio tedesche saranno vestite da Nike, una delle storiche concorrenti del gruppo con sede ad Herzogenaurach.

Il nuovo accordo avrà una durata iniziale di 7 anni, con partenza dal 2027 e fino al 2034.

I Mondiali di calcio del 2026 saranno quindi gli ultimi (almeno per ora) che vedranno il brand a tre strisce vestire i giocatori della Nazionale.

Holger Blask, Managing Director della Federcalcio ha riferito alla stampa che l’offerta economica di Nike è stata di gran lunga la migliore offerta ricevuta. Non solo, anche gli aspetti più generali di impegno sul calcio femminile, sullo sviluppo dei vivai e del calcio amatoriale in generale hanno contribuito alla storica decisione di lasciare una azienda tedesca per una americana.