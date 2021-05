Chinese Super League: Mediapro si assicura i diritti esteri del massimo campionato cinese

(di Alessandro Giannini) – Il gruppo spagnolo e la Chinese Football Association (CFA) hanno siglato un accordo triennale, a partire dalla stagione 2021, con un’opzione di estensione della durata del contratto di ulteriori due anni.

Oltre ai diritti della Chinese Super League (CSL), Mediapro ha acquistato anche i diritti della League One e della League Two, rispettivamente i campionati domestici di secondo e terzo livello.

Ad annunciare l’accordo è stata la stessa Mediapro, che, tramite le parole di James Rouge, socio fondatore del gruppo, si è detta orgogliosa della fiducia che la CFA ha riposto nell’agenzia.

In precedenza, i diritti esteri del campionato cinese appartenevano all’agenzia China Sports Media (CSM), che però, dopo aver perso i diritti domestici per problemi sorti con la piattaforma streaming PP Sport finanziariamente in difficoltà, ha dovuto rinunciare anche al contratto globale.

A favore della scelta del gruppo spagnolo come nuovo partenr, ha sicuramente pesato il fatto che Mediapro, nonostante le sue origini iberiche, sia detunuta per il 53% dal fondo Orient Ontai Capital, colosso cinese che nel 2018, per ottenere quella percentuale dell’agenzia, sborsò una cifra che si aggirò intorno ai 900 milioni di euro.

In sostanza, l’operazione ha come obiettivo principale l’espansione, a livello globale, del massimo campionato cinese, la cui stagione 2021 ha avuto inizio il 20 Aprile.

Pilar Jiménez, ceo di Mediapro Asia Pacific, ha infatti dichiarato: “Il Gruppo Mediapro porterà la sua esperienza e il suo know-how per contribuire alla crescita e alla distribuzione della China Super League alle famiglie di tutto il mondo”.

La nuova collaborazione ha inoltre dato il via ad uno dei progetti internazionali più importanti, ovvero la creazione di una piattaforma streaming OTT (over-the-top) in grado di rendere più facilmente fruibile la visione delle partite ai tifosi e far sì che la stessa diventi la vera e propria nuova casa del calcio cinese.