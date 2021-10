Nexidia entra nella famiglia dei partner del Padova calcio. Sarà l’official communication partner dei biancoscudati

Rratificato l’accordo di partnership tra Calcio Padova nuovo “” biancoscudato per la stagione sportiva 2021/22.

Nexidia è un’agenzia di comunicazione veronese specializzata in strategie e tecniche di marketing, pubblicità, design e grafica, offline e online.

“Siamo un team di professionisti pronti a offrirvi la nostra esperienza con ogni mezzo, su qualsiasi canale, ma prima di tutto siamo delle persone che credono nel loro mestiere: lo prendiamo sul serio e ci diverte farlo bene.

Difendiamo le nostre idee, ma non ci dimentichiamo mai di ascoltare. Ci piace parlare con gli imprenditori per capire cosa c’è di nuovo e analizzare i valori delle loro imprese e dei loro brand. Perché siamo un’agenzia di comunicazione e prima ancora delle persone che con rinnovata passione affrontano la comunicazione con lo spirito del Design: progettare un messaggio, non limitarsi a scriverlo” – si legge nella nota congiunta del club veneto (Serie C/girone “A”).

“Nexidia da anni affianca realtà sportive del Nordest, – ha spiegato ai media Paolo Zanetti, fondatore di Nexidia – convinti che il fare squadra non sia solo un bel motto, ma un continuo stimolo a cercare, fortificare e alimentare delle partnership. Il nostro lavoro è comunicare: farlo per chi impariamo a conoscere in profondità è il nostro miglior goal”. (fonte: LinkedIn Padova calcio)