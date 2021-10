La Lega Serie A sbarca su HELO per conquistare il mercato asiatico

(di Edoardo Lazzari) – Con un comunicato apparso il 22 ottobre sul sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia l’apertura di un account ufficiale su HELO, piattaforma social principale del sud-est asiatico. L’obiettivo principale della Lega Serie A è quello di rafforzare la presenza mediatica nel mercato indonesiano; secondo i dati, l’Indonesia conta 160 milioni di utenti attivi quotidianamente sui social media, il numero più alto dell’intera area del sud-est asiatico, e più della metà degli utenti è fruitore di contenuti legati al mondo del calcio.

HELO è la piattaforma di social media più diffusa in India ed è disponibile in 15 differenti lingue della zona del sud-est asiatico, come l’Hindi e il Tamil. Lanciata nel giugno del 2018, la HELO è di proprietà di ByteDance, colosso cinese del web fondatore e proprietario sia di TikTok sia di Musical.ly. L’azienda ha visto una crescita esponenziale dopo il successo di TikTok a livello mondiale nel 2017 dopo il lancio della piattaforma di short-video in Cina nel settembre del 2016: ad ora, ByteDance conta più di 60000 dipendenti e 15 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo.

HELO ha come offerta principale all’utente la possibilità di fruire di contenuti specifici basati su vari interessi personali, creando così una community solida e fidelizzata rispetto a determinati argomenti e settori di informazione. D’altra parte, i content creator presenti sul social media hanno l’opportunità di accedere ad una più larga platea di utenti e proporre video, statistiche e contenuti in maniera veloce e diretta.

Come si legge nel comunicato della Lega Serie A, “Con la creazione dell’account HELO, Lega Serie A punta a proseguire nel percorso di crescita e popolarità in Indonesia, dove da sempre la Serie A e i suoi campioni riscuotono un grande successo, e a raggiungere un sempre maggior numero di tifosi nel mondo, come dimostrano gli account in lingua italiana, inglese, spagnola, araba, cinese e indonesiana già presenti su diverse piattaforme”. La piattaforma HELO potrà essere un eccellente mezzo per un coinvolgimento ancora più attivo di una fanbase giovane e alla ricerca di contenuti: HELO registra infatti un larghissimo utilizzo nella fascia di età 16-25 anni e la condivisione di brevi filmati, dati statistici sui match e coinvolgenti quiz per i tifosi possono spingere l’interesse degli utenti verso il campionato italiano.

La Lega Serie A prosegue nel percorso di crescita sui social: oltre ai 7 milioni di follower su Instagram, l’account del campionato italiano di TikTok conta oltre 500mila follower e 3.5 milioni di mi piace. Numeri in crescita, che però non tengono ancora il passo con l’esposizione mediatica degli altri campionati europei: la Premier League conta 50 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok, mentre La Liga spagnola e la Ligue 1 francese vanno forti su Tiktok (rispettivamente 3.7 e 1.8 milioni di follower.