Nasce l’alleanza Eleven Sports-Mediapro

Eleven Sports e il gruppo audiovisivo iberico Mediapro si alleano per sviluppare assieme una serie di progetti strategici internazionali (l’obiettivo è supportare la crescita di entrambi i gruppi in tutto il mondo).

Come si legge in una nota di Eleven Sports, «con l’industria dei media sportivi fortemente influenzata dal Covid-19 negli ultimi mesi, Eleven Sports e Mediapro cercheranno di mettere insieme le loro competenze e capacità in tutto il mondo per favorire la crescita del business per entrambi i gruppi e per i fan».