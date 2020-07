Merchandising: il PSG si lega a Fanatics per i prossimi 10 anni

(di Andrea Peddis) – Il primo club di calcio di Parigi continua il suo percorso di crescita commerciale. Con l’ennesimo trofeo di Ligue1 in tasca, la proprietà qatariota ha deciso di rafforzare il dipartimento del merchandising. Fanatics è una nota azienda americana di merchandise sportivo, e da oggi è responsabile dei prodotti del brand PSG. Le parti hanno costruito questa partnerships su un accordo già esistente (Fanatics era responsabile dell’e-commerce del club) un contratto più importante, che lascia tra le mani di Fanatics le licenze del club, così da poter creare prodotti innovativi e organizzare altre partnership strategiche come quella già nota con Air Jordan. L’obiettivo del contratto, che durerà fino al 2030, sarà quello di far crescere il business e portarlo ad essere tra i più grandi al mondo. Oggi il PSG ha un mercato di circa 10 milioni di dollari e secondo Forbes, la partnership potrebbe toccare i 50 milioni di dollari annui già nel 2023. Fabian Allegre, direttore del brand PSG, ha dichiarato che la nuova collaborazi0ne è nata dall’ambizione del PSG di espandersi come marchio e dall’eccellenza di Fanatics.