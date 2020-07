Fonzies nuovo partner ufficiale delle Nazionali di calcio italiane

Fonzies, brand del gruppo Mondelez International, è il nuovo “Official Partner” delle Nazionali italiane di calcio per il triennio 2020-2022. Fonzies sarà a supporto degli Azzurri durante gli Europei maschili e femminili del 2021 e durante la rassegna iridata in Qatar del 2022, scendendo in campo al fianco delle Nazionali per sostenere la ripartenza dell’Italia che necessariamente passerà anche dallo sport.

“Crediamo talmente tanto in questo progetto che abbiamo deciso di investire nelle Nazionali di calcio già da quest’anno e di sostenere così l’intero movimento sportivo dopo un momento di stop – commenta Erika Bruzzone, Marketing Manager Salty Snacks, Mondelez Italia – Adesso l’Italia e lo sport sono pronti a ripartire e con Fonzies vogliamo essere protagonisti di questa nuova fase. Siamo di fronte a Nazionali azzurre con tanti calciatori e calciatrici di grande prospettiva che hanno voglia di lasciare il segno, obiettivo perfettamente in linea con il nostro brand”.

“Accogliere un marchio prestigioso come Fonzies nella nostra famiglia, in questa fase di grande dinamismo per il mondo del calcio azzurro, ci rende particolarmente felici – afferma Marco Brunelli, segretario generale Figc – Inizia un percorso comune entusiasmante ed impegnativo come mai prima d’ora vista la rilevanza degli eventi che attendono le nostre Nazionali maschili e femminili nei prossimi mesi”.