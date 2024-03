Napoli, la sconfitta col Barça costa cara: in fumo 66 milioni di euro

Ora i campioni d’Italia in carica dovranno necessariamente riuscire a qualificarsi per la Champions League 2024-25, altrimenti perderanno altri 20 milioni di euro

(di Davide Pollastri) – Il pesante 3-1 patito all’Olimpico Lluís Companys (al Camp Nou è in corso un restyling da 1,5 miliardi di euro), non è il peggiore dei mali con cui dovrà fare i conti la società di De Laurentiis.

Se una sconfitta sul campo, per quanto dolorosa, può essere accettata con la giusta dose di sportività, è decisamente più difficile dover rinunciare a 66 milioni di euro.

La cifra sopracitata è la somma dei quattrini ai quali la Società Sportiva Calcio Napoli dovrà rinunciare a causa dell’eliminazione dalla Champions League sancita dalla sconfitta contro i Blaugrana:

– 10,6milioni di premio-qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2023 2024;

– 5,5milioni di incasso al botteghino (un anno fa, nel quarto di finale di Champions giocato contro il Milan, lo Stadio Diego Armando Maradona registrò un Sold-Out da quasi 6 milioni di euro!);

– 50milioni per la mancata partecipazione al nuovo Mondiale per Club, organizzato dalla FIFA, che si giocherà negli Stati Uniti nell’estate del 2025 (in caso di qualificazione ai quarti, il Napoli, con molta probabilità, avrebbe anche intascato il Pass per il ricco torneo).

Negli Stati Uniti, al posto del Napoli, ci sarà la Juventus, la quale, grazie al bottino previsto, potrà affrontare con maggior ottimismo le difficoltà economiche emerse negli ultimi anni della gestione di Andrea Agnelli.