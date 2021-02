My English School rinnova con l’Hellas Verona come partner dei fan gialloblù

L’Hellas Verona porta a scuola di inglese con “My English School” i propri tifosi. La scuola di inglese, partner gialloblù dal 2015, ha rinnovato con il Verona e rilanciato con un’offerta per i clienti dell’Hellas Store Arena e di hvstore.it.

Acquistando una maglia gara o due capi di abbigliamento della linea M9/85 presso lo store di via Carlo Cattaneo 2 o online (CLICCA QUI), i fan/clienti ricevono un coupon che ti dà la possibilità di partecipare a 3 ore di corso di inglese gratuito presso la sede di Verona di My English School.

MyES è una scuola di Inglese certificata, con più di 50 sedi in tutta Italia, con programmi dedicati per diversi livelli di conoscenza della lingua.