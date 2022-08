Moto3: Team Snipers scende in pista con ChainOn

ChainOn sarà Innovation Partner dello storico team di Moto3, che potrà ricercare, negoziare e sottoscrivere gli accordi di sponsorizzazione sul digital marketplace grazie a Blockchain, intelligenza artificiale e algoritmi proprietari.

ChainOn e Team Snipers hanno raggiunto un accordo di partnership, in forza del quale lo storico team di Moto3 di Montelabbate potrà proporre le proprie opportunità di sponsorizzazione worldwide su www.chainon.it.

La collaborazione con Team Snipers rientra nell’ambito del Progetto “Innovation Partnership” di ChainOn, a cui hanno già aderito, tra gli altri, realtà del calibro di Empoli Football Club, Lega Pallavolo e Lega Nazionale Pallacanestro.

ChainOn si propone di rivoluzionare il mondo delle sponsorizzazioni attraverso la disintermediazione, la digitalizzazione dei processi e gli smart contract.

Sulla piattaforma sponsor (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie alla tecnologia, si incontrano, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi in Blockchain con la validità di quelli tradizionali, ma negoziabili in poche ore (e non in settimane o mesi) e senza frontiere.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che aumenta velocità, trasparenza e risparmio sull’intero processo: dalla costruzione dello sponsorship marketing plan all’offerta al mercato, dal contatto con i potenziali interessati alla negoziazione e sottoscrizione del contratto fino al monitoraggio dell’accordo successivo alle firme. Il tutto con un risparmio rispetto all’attualità di oltre il 97%.

Il Team Snipers è una delle scuderie più longeve del motomondiale, con alle spalle mezzo secolo di esperienza nelle competizioni motociclistiche. Gli Snipers nascono dalla passione di Giancarlo Cecchini: fra le sue mani sono passati grandi campioni e ben vittorie 8 mondiali. Grandi nomi sono passati nel box rosa amaranto, da Tony Arbolino che si aggiudicò il 2° posto nel Mondiale 2020, fino ad arrivare al presente con Andrea Migno che quest’anno si è già aggiudicato 2 podi e una pole.

Oggi è il figlio di Giancarlo, Mirko, a portare avanti la passione del padre. Il nome Snipers è proprio un modo internazionale e simpatico di rendergli omaggio. La livrea è sempre tra le più originali e riconoscibili del motomondiale e la voglia di attaccare la vittoria degli Snipers è sempre pronta a trasformarsi in velocità.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn ha dichiarato: “Per ChainOn l’accordo con Team Snipers rappresenta un’ulteriore possibilità di espansione in un mondo, quello delle due ruote, in cui la disintermediazione e la internazionalizzazione delle sponsorizzazioni sono e saranno elementi fondamentali. Il motomondiale è uno degli eventi sportivi globali a cui ChainOn guarda con maggiore interesse per la sua capacità di attrarre investimenti da ogni parte del mondo: confidiamo che Team Snipers possa essere la prima scuderia a beneficiare delle grandi potenzialità del nostro marketplace.”

Mirko Cecchini – Team Manager Team Snipers ha spiegato: “Siamo un team dinamico e giovane sempre aperto a nuovi programmi. Abbiamo deciso di essere il primo team del motomondiale a diventare cliente di ChainOn perché crediamo nelle idee innovative. Proprio come in gara, dove la velocità e la sinergia di tutti i componenti di moto e team è fondamentale per puntare alla vittoria, nell’attività quotidiana, poter contare su un partner commerciale innovativo che fa della tecnologia e della velocità di connessione i suoi punti di forza crediamo sia la strada per la vittoria.”