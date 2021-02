MagentaSports rinnova i diritti per EuroLeague ed EuroCup per altre 2 stagioni

(di Amedeo Neri) – Deutsche Telekom ed Euroleague Basketball hanno rinnovato l’accordo che manterrà sia Turkish Airlines EuroLeague che “7DAYS EuroCup” su “MagentaSports”, la piattaforma sportiva dedicata del leader tedesco delle telecomunicazioni. L’accordo durerà fino alla fine della stagione 2022-23.

In base al nuovo accordo, Deutsche Telekom continuerà ad offrire e trasmettere tutte le partite di EuroLeague e tutte le partite giocate dai club tedeschi nell’EuroCup. Inoltre, MagentaSports trasmetterà una partita della Turkish Airlines EuroLeague per round in chiaro per tutti i fan tedeschi.

Il rinnovo con Deutsche Telekom dimostrano, ancora una volta, l’importanza strategica del territorio tedesco per l’Euroleague Basketball. La Lega ha registrato un aumento medio annuo del 16% nell’interesse dei fan e del 64% nel pubblico televisivo nel paese.

“Siamo estremamente soddisfatti di rinnovare il nostro impegno con Deutsche Telekom per altre due stagioni. La Germania è uno dei nostri mercati strategici più importanti con un enorme margine di crescita e stiamo sviluppando una strategia di mercato specifica per aumentare la nostra impronta sul territorio”, ha dichiarato Alex Ferrer Kristjansson, direttore marketing e Comunicazione di Euroleague Basketball.

Henning Stiegenroth, Head of Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH: “Siamo lieti delle estensioni con Euroleague Basketball. Questo dimostra che siamo un partner affidabile e possiamo continuare a offrire ai nostri fan un basket esclusivo di prima classe“.