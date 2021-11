MLS, NUOVI PROPRIETARI ALL’ORIZZONTE PER IL REAL SALT LAKE

(di Marco Casalone) – Si prospetta un cambio di proprietà per il Real Salt Lake, club militante nella Major League Soccer americana (MLS): secondo alcune indiscrezioni, una cordata di imprenditori guidata da David Blitzer, Global Head della società di private equity Blackstone e già comproprietario dei Philadelphia 76ers (NBA), dei New Jersey Devils (NHL) e di diverse squadre di calcio europee (Crystal Palace nella Premier League inglese, F.C. Augusta in Bundesliga e Waasland-Beveren nella seconda serie belga), sarebbe vicina all’acquisto delle quote di maggioranza del club campione MLS 2009.

Anche se gli interessati non hanno voluto commentare la notizia, un principio di accordo sarebbe stato trovato tra gli acquirenti in oggetto e la Major League Soccer, che gestisce direttamente le trattative di cessione della società di Salt Lake City dallo scorso mese di gennaio, dopo che il precedente proprietario della squadra, il magnate americano Dell Loy Hansen, si è trovato costretto a lasciare la guida del club a seguito delle polemiche scatenate da alcune sue dichiarazioni contro il movimento sociale Black Lives Matter. Se l’affare si concludesse, entro la fine dell’anno, verrebbero rispettate le tempistiche prospettate dal commissario della MLS Don Garber, che, nel mese di aprile, aveva dichiarato di voler trovare un nuovo proprietario al Real Salt Lake prima del 2022.

Nonostante non siano ancora stati resi noti i dettagli economici dell’operazione, l’investimento dovrebbe essere di poco superiore ai 400 milioni di dollari, ovvero il complessivo valore della società calcolato dalla digital content company statunitense Sportico, che ha incluso nella valutazione anche il Rio Tinto Stadium (impianto da 20.500 posti a sedere, sede delle partite casalinghe dei Royals) ed i Real Monarchs, la squadra riserve del club militante nella USL Championship, la seconda serie del campionato a stelle e strisce.