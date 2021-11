DOPPIO RICONOSCIMENTO PER IL GRUPPO ELEVEN SPORTS PREMIATO AGLI SPORTS PRO OCT AWARDS

Il gruppo ELEVEN è stato premiato agli Sports Pro OTT Award grazie al recente lancio di contenuti originali e alle nuove strategie legate marketing a livello globale

Risultato positivo per il gruppo Eleven agli Sports Pro OTT Awards. La piattaforma, presente in Italia e titolare dei diritti, tra gli altri, di Serie C, Eurolega ed Eurocup, ha vinto ben due premi, uno per il marketing e l’altro per i contenuti originali.

ELEVEN in particolare ha ricevuto il Bronze Award come migliore realtà nella categoria Fan Engagement per il progetto Home of Belgian Football.

La giuria ha riconosciuto l’innovativa campagna marketing di ELEVEN volta a ingaggiare gli appassionati di calcio con il meglio della Pro League.

La campagna includeva una partnership con Panini volta a creare il primo archivio digitale completo di figurine del calcio belga e offrire ai tifosi la possibilità di creare il proprio ELEVEN Dream Team. Riconoscimento anche per NEO Studios, società del gruppo ELEVEN, che ha vinto il premio Original Content per il documentario The Giants. La serie racconta la storia vera di quattro lottatori di sumo hawaiani che hanno viaggiato in Giappone per diventare leggende di questo sport.

Sports Pro OTT Awards è un prestigioso evento annuale che celebra il meglio dell’industria dei media sportivi. La cerimonia di quest’anno si è svolta lo scorso lunedì sera al Tottenham Hotspur Stadium.