Oktagon per la prima volta in Valle D’Aosta. Il galà dei combat sports sbarca a Courmayeur

La locandina della precedente data - prima dello stop forzoso per Covid-19 - adesso gli organizzatori hanno scelto la data del 12 dicembre 2020

Oktagon, la più popolare e importante manifestazione dedicata ai combat sports in Italia (ideata e coordinata dal promoter lombardo Carlo Di Blasi), si disputerà il prossimo 12 dicembre 2020 a Courmayeur, con il forte supporto della Regione Valle D’Aosta.

Oktagon sbarca, per la prima volta, in Valle d’Aosta e presenta 4 titoli mondiali di Kickboxing e Thai Boxe.

Un poker di campioni in scena al Palazzetto dello Sport di Courmayeur:

• Martine Michieletto;

• Armen Petrosyan;

• Luca D’Isanto;

• Mattia Faraoni

Combatteranno per aggiudicarsi il titolo mondiale ISKA nella rispettiva categoria di peso.

Nella stessa serata internazionali di Muay Thai e triangolare di kickboxing Italia–Svizzera–Francia.

Tutto in una sera a partire dalle ore 17:00 di sabato 12 dicembre 2020.

Tra i partner RTL 102.5, Regione Valle D’Aosta e il patrocinio dell’EPS CSEN. Il promoter è l’organizzatore lombardo Carlo Di Blasi (sotto nella foto). I biglietti sono in vendita sul network di Clappit.