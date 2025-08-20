Miliardario Bitcoin avvia una SPAC da 250 milioni per puntare su DeFi e AI

Chamath Palihapitiya lancia una SPAC da 250 milioni di dollari per investire in DeFi, AI, energia e difesa, guidata da Steven Trieu, con focus sull’integrazione tra finanza tradizionale e blockchain.

Il miliardario e investitore in Bitcoin Chamath Palihapitiya ha presentato domanda per raccogliere 250 milioni di dollari tramite la società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) American Exceptionalism Acquisition Corp A, focalizzata su finanza decentralizzata (DeFi), intelligenza artificiale, energia e difesa.

La dichiarazione di registrazione, depositata lunedì presso la Securities and Exchange Commission statunitense, indica che la SPAC sarà guidata da Steven Trieu, managing partner di Social Capital, come CEO, e da Palihapitiya come presidente.

La raccolta punta a offrire 25 milioni di azioni a 10 dollari ciascuna, con il simbolo AEXA sulla Borsa di New York. Palihapitiya e Trieu scommettono sulla DeFi per rivoluzionare la finanza, integrando mercati tradizionali e tecnologia blockchain.

Palihapitiya, noto sostenitore di Bitcoin come protezione dall’inflazione e alternativa alle valute fiat, ritiene che la prossima fase di innovazione risieda nell’integrazione tra finanza tradizionale e DeFi.

I dirigenti hanno lodato Circle per aver dimostrato come la DeFi elimini gli intermediari tradizionali, offrendo valore.

L’adozione di criptovalute e stablecoin, però, ha richiesto più tempo del previsto, ma appare “inevitabile”.

Palihapitiya ha avuto successi con SPAC come Social Capital Suvretta Holdings I e Social Capital Hedosophia Holdings V (ora SoFi Technologies), ma altre, come Social Capital Suvretta Holdings II, III e IV, sono state liquidate, mostrando un bilancio contrastante.

Le SPAC affrontano limiti temporali, difficoltà nelle valutazioni e controlli normativi. Palihapitiya, nel 2023, definì il settore crypto “morto in America” per le azioni di Gary Gensler (Operazione Choke Point 2.0).

La nuova SEC di Paul Atkins ha archiviato casi contro Coinbase e Ripple, promuovendo regole chiare tramite una Crypto Task Force.

Le criptovalute stanno vivendo un grande momento, come testimonia l’ambiziosa sfida di Chamath Palihapitiya.

